17. Dezember 2021

Das Apple-Jahr 2021: Jeff Bezos tritt im Februar ab und mehr

Wir blicken zurück auf den Februar 2021, in dem auch einige interessante Dinge passiert sind. Apple veröffentlichte etwa macOS 11.2, oder Jeff Bezos kündigte seinen Rückzug bei Amazon an. Es gab aber auch viele Gerüchte um das Apple Car.

Apple-Jahr 2021 im Rückblick, Bild: CC0 (Efraimstochter)

macOS 11.2 veröffentlicht

Direkt am 1. Februar gibt es für Nutzer:innen von Desktop-Macs ein Update. Das behebt Bluetooth-Probleme auf Apple Silicon Macs und weitet die Firewall des Systems auch auf Apples eigene Apps aus. Sideloading von iOS-Apps wird außerdem ein Riegel vorgeschoben. Es ist jedoch noch Sand im Getriebe, weshalb eine Woche später ein Update für das Update erscheint.

Jeff Bezos kündigt Rückzug an

Der Februar ist aber auch ein denkwürdiger Monat. Denn Jeff Bezos kündigt seinen Rückzug nach 27 Jahren an der Spitze von Amazon an. Der Gründer zieht sich zurück auf den Vorstandsvorsitz, überlässt die Verantwortung als Geschäftsführer Andy Jassy, den bis dahin nur wenige kannten, weil er eigentlich Amazons Cloud managte.

Amazon ist viel mehr als ein Konkurrent Apples, wenn es um Siri vs Alexa oder Apple TV und Fire TV geht, Apple TV+ und Amazon Prime Video, etc. Das Unternehmen stellt einen Großteil der Infrastruktur für Apples Services zur Verfügung. iCloud und andere würden nicht funktionieren, ohne die Server Amazons. Eine gewisse Abhängigkeit in diesem Bereich ist nicht zu leugnen, selbst wenn auch Microsoft einen Teil der Infrastruktur bereithält.

MacBook Air M1 Ratgeber

Mitte Februar veröffentlichen wir einen Ratgeber, der zum Beispiel die Frage klärt, ob es 512 GB SSD oder 1 TB SSD beim neuen MacBook Air M1 benötigt. Dieses Laptop aus Cupertino ist in fast jeder Ausführung eine Kaufempfehlung für Office-Arbeiter:innen, Schüler:innen, Student:innen und andere mehr. Es ist laufruhig, effizient und wird im Laufe des Jahres noch zu Appels Topseller bei den Laptops aufsteigen.

Gerüchte zum Apple Car

Der Februar hält eine ganze Menge Gerüchte und Hinweise zum Apple Car bereit. Anfang Februar wird bekannt, dass Apple einen ehemaligen Porsche-Manager angeheuert hat. Außerdem wird Hyundai als Batterie-Hersteller ins Spiel gebracht.

Die Politik in Großbritannien biedert sich bei Apple vorsichtshalber schon einmal an und stellt Subventionen in Aussicht, sollte das Unternehmen dort sein Auto bauen wollen. Selbst Herbert Diess, VW-Chef, meldet sich zu Wort und betont, man habe keine Angst, sollte Apple ein Auto bauen.

Das gestaltet sich aber schwierig. Denn auch Nissan dementiert Verhandlungen.

Erste Malware für Apple Silicon

In diesem Monat stellen Expert:innen außerdem die erste Malware für Apple Silicon Macs fest. Die ist aber vor allem aufgewärmt und versucht Werbung zu verbreiten.