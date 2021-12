17. Dezember 2021

Blender testet Metal GPU Rendering auf M1 Macs

In einer ersten Alpha-Version kann man neuerdings das 3D-Rendering über Blender auf M1-Macs besonders schnell ausführen. Denn die Open-Source-Software setzt sich mit Apples Metal-API auseinander.

Blender

Für die Design-Community wäre es ein riesiger Schritt Richtung mehr Effizienz auf Macs und allen voran Macs mit Apples Silicon. Denn zunächst stellen die Entwickler eine frühe Alpha-Version von Blender 3.1 zur Verfügung, die ausschließlich auf M1-Macs auf Apples Metal-API zurückgreift. Damit lassen sich schon jetzt deutlich schnellere Renderings erzielen.

In der Folge möchten die Entwickler allerdings die Metal-API auch auf Intel-Macs zum Einsatz bringen, solchen Macs mit Nvidia oder AMD Grafikchips.

Apple hat mitgeholfen

Dass Blender die Anstrengung unternommen hat, liegt auch an Apple selbst. Denn das Unternehmen spendet Gelder für die Entwicklung und schloss sich bereits im Oktober 2021 dem Blender Entwicklungsfond an. Aber nicht nur das. Der Mac-Anbieter stellt sogar Ressourcen in Form von Mitarbeitern zur Verfügung, die an der Realisierung mitwirken. Auch darüber informierte Blender bereits Mitte Oktober.

Cycles Render-Engine mit Metal-Support

Auf Macs mit macOS Monterey und Apple M1 Chip gibt es nun die Möglichkeit Szenen in Blender mit der Render-Engine Cycles effizienter zu rendern. Die Alpha-Version steht zum Download und Test bereit.