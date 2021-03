Wieso kann ich die Pages-Vorlage nicht bearbeiten? Abschnittsvorlage bearbeiten

MacBook Air, Bild: Apple

Apples Pages stellt dutzende Dokumentvorlagen für Briefe und andere geschäftliche Dokumente bereit. Da taucht dann diese(r) Urna Semper auf, und dessen fiktive Daten. Nicht immer, wenn man diese Kopf- oder Fußzeilen den eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen möchte, funktioniert das. Wer wie verzweifelt doppelt und dreifach und fünfmal und auch siebenmal auf die Fußleiste klickt und nichts passiert, dem können wir verraten, wie er die Informationen aus der Kopf- und Fußzeile anpasst. Des Rätsels Lösung heißt Abschnittsvorlage.

Wie sind wir hier gelandet? – Apples Textverarbeitung Pages ist für viele Situationen und noch mehr Mac-Nutzer eigentlich das bessere Microsoft Word. Denn die Software ist schnell und schlank und tut oft, was sie soll. Aber oft ist eben nicht immer.

Auch wir wollten bei geschäftlicher Korrespondenz die Fußzeile anpassen, und taten, was wir sonst so tun. Nur eben ohne Erfolg.

Updates von Apple machen manchmal Dinge kaputt

Zunächst: Es gibt viele Pages-Nutzer, die das Problem zum ersten Mal erleben. Denn tatsächlich konnte man die Kopf- und Fußzeilen eigentlich relativ einfach anpassen. Doch Apple hat, so ergaben unsere Recherchen in diversen Foren, im Laufe der Zeit mit Updates für Pages dafür gesorgt, dass dies nicht mehr so einfach funktioniert.

Offenbar wollte man verhindern, dass Änderungen an diesen Dokumentteilen aus Versehen geschehen. Vielleicht hat man sich so dem kleineren Übel zugewendet, damit aber eine Reihe von Nutzern vor eine „vermeintlich“ unlösbare Aufgabe gestellt.

Lösung: Abschnittsvorlagen anpassen

Wer nun auch das Problem hat, dass er oder sie gerne die Kopf- oder Fußzeile aus der Dokumentvorlage anpassen möchte, dem kann ganz einfach geholfen werden.

Dazu öffnet man das Menü „Anordnen“, klickt dann auf den Punkt „Abschnittsvorlagen“ und dort wiederum auf „Vorlagenobjekte auswählbar machen“.

In voller Größe (21 kB) herunterladen Vorlagenobjekte auswählbar machen, Screenshot

Wie durch Zauberhand kann man nun auf die Stellen im Dokument zugreifen, die einem vorher verborgen blieben und auf die man so oft klicken konnte, wie man wollte, ohne dass etwas passiert.