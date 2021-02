Sajonaras 7 Minuten #25: Malware für Apple Silicon – wie schlimm ist es wirklich?

Sajonaras 7 Minuten, Bild: Alexander Trust

Ist es doch so schlimm, oder noch viel schlimmer? Wir bringen in unserer aktuellen Podcast-Ausgabe ein wenig Licht ins Dunkel rund um die erste Malware für Apple Silicon Computer.

Letztlich ist es wohl nur eine Frage der Zeit gewesen, wann die erste Schadsoftware für Apples neue M1-Macs zur Verfügung gestellt wird.

Schadsoftware nur Werbung?

Die Meldung rund um die erste Malware für Apple Silicon brachte die Zeitung mit den vier Buchstaben dazu, hinter der Bezahlschranke ein Fass aufzumachen. Wir würden gar nicht glauben, was sich dahinter verbirgt. Was in dem Artikel wirklich stand, kann ich nicht sagen, da ich nicht so verrückt war, Geld dafür auszugeben.

Aber ich habe selbst eine Meldung dazu verfasst und eben den Podcast aufgenommen. Schließlich bot sich das Thema an, zumindest ein wenig darüber zu sprechen.

Trojanisches Pferd, das keines ist

Die Beschreibung der Schadsoftware hört sich zunächst nicht wirklich „gefährlich“ an. Die erste Entdeckung fiel auf eine Browsererweiterung, zumal nur eine Neuveröffentlichung für Software, die schon auf Intel-Macs arbeitet. Apple hat dem zwar mittlerweile einen Riegel vorgeschoben.

Doch als Nutzer sollte man solche „trojanischen Pferde“ auch als solche verstehen, selbst wenn sie technisch gar keine sind. Denn ein trojanisches Pferd ist der Definition nach schon etwas Anderes. Nur unterm Strich muss man feststellen, dass auch irgendwelche Werbung viel Schaden anrichten kann, wenn Nutzer entsprechend damit interagieren, oder wenn im Hintergrund, ungefragt Scripte ausgeführt werden, die Daten zu fremden Servern schicken und am Ende des Tages sogar ihre Wirkung noch multiplizieren.

In jedem Fall findet Ihr unseren Podcast auf iTunes, Spotify und auch in Googles Podcast-Verzeichnis. Dort könnt Ihr ihn abonnieren, wenn Ihr mögt.