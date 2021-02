Webseite per Tastatur steuerbar machen: Mit accesskey ganz einfach

HTML-Code, Bild: CC0

Es gibt ein HTML-Attribut namens „accesskey“ für eine ausgewählte Zahl an HTML-Tags, das es ermöglicht, Webseiten per Tastatur zu steuern. Die Einrichtung ist ganz einfach. Trotzdem wollen wir Euch das an dieser Stelle einmal genauer zeigen, da wir die Möglichkeit zumindest an einer Stelle auch auf unserer Webseite eingebunden haben.

Gerade regelmäßige Macnotes-LeserInnen werden wissen, dass ich seit der Übernahme im Hintergrund die Website überarbeite. Dazu habe ich erst in dieser Woche den Schritt gewagt und Macnotes komplett auf AMP umgestellt. Aber das soll an anderer Stelle Thema werden.

In jedem Fall aber habe ich mich gefragt, ob ich meine Arbeitsabläufe nicht noch weiter beschleunigen könnte. Denn ich habe Funktionen in die Website eingebaut, die den Inhalt automatisch überarbeiten, wenn ich auf der Seite navigiere. Doch ich hatte irgendwann keine Lust mehr, ständig hochscrollen zu müssen und dann in der Navigation weiterzuklicken.

Tastatursteuerung auf Webseiten mit „accesskey“

Nichts leichter als das? Tatsächlich gibt es einen sehr komfortablen Weg, der mittlerweile sogar in vielen Browsern unterstützt wird. In welchen genau, und wie, das erklärt auch die Mozilla-Web-Doku ausgezeichnet.

In jedem Fall habe ich auf den Einzelseiten ja eine „Links-Rechts-Navigation“, bzw. eine Vor-Zurück-Navigation eingebunden. Damit ich nun nicht immer von Hand mit der Maus klicken muss, hab ich die Link-Tags nun mit einem Accesskey-Attribut versehen.

<a href="#" accesskey="N">Ich werde mit CTRL + ALT + N ausgelöst</a>