WWDC 2020 am 22. Juni mit Swift-Challenge

Apple gab heute den Termin für die Worldwide Developers Conference 2020 (WWDC) bekannt. Der iPhone-Hersteller veranstaltet das Entwickler-Event in diesem Jahr erstmals komplett virtuell, angesichts der Folgen der Coronavirus-Pandemie. Das Event findet ab dem 22. Juni 2020 statt. Zudem dürfen Schüler (und Studenten).

Die diesjährige WWDC findet am 22. Juni statt und zwar in der „Apple Developer“-App oder auf der „Developer“-Webseite.

Apple kündigt das Event überschwänglich als „die größte WWDC“ an, die man bis hierhin veranstaltet habe. Dabei jährt sich die Veranstaltung zum 31ten Mal. Schon im März sagte Craig Federighi, Apple arbeite an vielen neuen Produkten und Technologien.

„With all of the new products and technologies we’ve been working on, WWDC 2020 is going to be big“. (Craig Federighi)