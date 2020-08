Alexander Trust, den 25. August 2020

iPhone 12 Pro Max: Kommt es mit 120 Hz Display und LiDAR-Scanner?

Rendergrafik des iPhone 12 Pro Max, Bild: Max Weinbach

Spendiert Apple seinem Flaggschiff-Smartphone-Modell doch ein 120 Hz Display und einen LiDAR-Scanner? Enthüllungsjournalist Jon Prosser veröffentlichte jetzt einen Screenshot, der darauf hinweist, dass es so ein iPhone-Modell geben könnte.

Die Gerüchteküche ist sich uneins. Mal ist es die Coronavirus-Pandemie, mal unzufriedenstellende Ergebnisse mit dem Bildschirm, die eigentlich für iPhone-Modelle im Herbst sorgen sollen, die nicht ganz so spannend ausfallen, wie Apple sich das dachte.

LiDAR-Scanner kommt ins iPhone 12

Zumindest im Screenshot von Jon Prosser ist zu sehen, dass man den Effekt des LiDAR-Scanners auf die Kamera ein- und ausschalten kann. Dieser wirkt sich auf den Autofokus aus und verbessert so Porträt- und Objektaufnahmen. Doch es ist noch nicht in Stein gemeißelt, dass es auch so kommt. Prosser behauptet der Screenshot stamme von einem iPhone-Modell aus dem „Production Validation Test“ (PVT).

Auch der Nachtmodus und Videoaufzeichnungen sollen vom LiDAR-Scanner profitieren. Apple hat diesen bei einem Update des iPad Pro in diesem Jahr erstmals eingeführt. Wie er funktioniert, haben wir bereits an anderer Stelle erläutert.

120 Hz Anzeige noch möglich

Prosser zufolge wären manche Testmodelle mit 120-Hz-Display ausgestattet, andere wiederum aber nicht. Möglich, dass Apple das „ProMotion“-Display zum Feature der Premium-Modelle macht. Die hohe Bildwiederholrate kennt man ebenfalls vom iPad Pro. Dort unterstützt sie nicht nur Spiele oder die Benutzeroberfläche, sondern erlaubt auch ein besseres Handling des Apple Pencil.

Zuletzt geisterte außerdem ein Gerücht um flexiblere Bauteile im iPhone 12 umher. Die sollen für eine gesteigerte Akkuleistung sorgen. Am Ende ist es aber wahrscheinlicher, dass Apple sich zumindest diesen Umbau für das S-Modell im Jahr 2021 aufspart.

Spätestens im September, oder Oktober wissen wir mehr.

