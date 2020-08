Alexander Trust, den 26. August 2020

iOS 13.7 und iPadOS 13.7 Beta 1 von Apple veröffentlicht

iOS 13 auf dem iPhone, Bild: Apple

Apple stellt registrierten Entwicklern eine erste Betaversion von iOS 13.7 und iPadOS 13.7 zum Download zur Verfügung. Offenbar soll mit dieser Version die Benachrichtigungsschnittstelle zur Covid-19-Pandemie-Bekämpfung anpassbarer werden.

Mehr Optionen für Covid-19-Verfolgung

In Zukunft sollen Nutzer in den Optionen entscheiden können, ob Sie nicht nur am System zur Benachrichtigung von Coronavirus-Infizierungen teilnehmen möchten (Opt-in), sondern auch, ob sie Verfügbarkeitsbenachrichtigungen erhalten möchten. Dabei kann man selbst dann am Infizierungssystem teilhaben, wenn gar keine Corona-App installiert ist. Apple stellt die Funktionsweise so auch in iOS 14 um. Entsprechend scheint dieses Update für iPhone-Nutzer auch die Abwärtskompatibilität sicherzustellen.

iPadOS vermutlich nur mit Fehlerbehebungen

Die Betriebssysteme iOS und iPadOS gehen trotz der namentlichen Unterscheidung eigentlich Hand in Hand. Entsprechend wundert es nicht, dass es auch iPadOS 13.7 als Beta 1 gibt. Doch eine Covid-19-Verfolgungsschnittstelle gibt es am iPad nicht. Entsprechend sind die Hinweise Apples bislang auf Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen bei dieser Version beschränkt.

Die Veröffentlichung von Beta 1 erfolgt gut anderthalb Monate nachdem Apple iOS 13.6 und iPadOS 13.6 veröffentlichte. Mit diesem Update wurde CarKey eingeführt, eine Schnittstelle, um iPhone und Apple Watch als Autoschlüssel zu nutzen. Außerdem führte Apple damit Podcast-ähnliche Audio-Nachrichten bei Apple News+ ein. Aus heiterem Himmel gab es übrigens Mitte dieses Monats noch ein Update auf iOS 13.6.1 und iPadOS 13.6.1. Das widmete sich unter anderem auch der Covid-19-Benachrichtigungsschnittstelle, sorgte jedoch nur für weniger Fehleranfälligkeit. Apple passte mit dem Update außerdem das Wärmemanagement mancher iPhone-Modelle an, damit deren Displays weniger Grünstich unter Hitzeentwicklung zeigen.

Gestern schon gab es außerdem Beta 6 von iOS 14 und iPadOS 14.

