22. Februar 2022

watchOS 8.5 Beta 4 von Apple veröffentlicht

Am Abend spendiert Apple registrierten Entwickler:innen eine weitere Betaversion diverser Betriebssysteme. Mit von der Partie: watchOS 8.5 Beta 4. Die hat die Buildnummer 19T5238a.

watchOS 8.5

Erst vergangene Woche veröffentlichte Apple Beta 3 von watchOS 8.5. Konkrete Änderungen zwischen dieser Version und der Variante der Vorwoche sind uns nicht bekannt und auch nicht in den Release Notes Apples dokumentiert. Sollten uns Änderungen bekannt werden, aktualisieren wir den Beitrag aber entsprechend.

Neues in watchOS 8.5

Grundsätzlich beinhaltet das Update aber einige Anpassungen, die schon in den vorherigen Meldungen bekannt wurden. Apple passt Funktionen im Kontext von Apple Pay an. Zusammen mit iOS 15.4 wird außerdem „Tap to Pay“ eingeführt, sodass man in Zukunft mit dem iPhone auch Bezahlvorgänge abwickeln kann. Kund:innen können dann Kreditkarte und NFC-kompatible Scheckkarten oder Geräte an das Smartphone halten und so Bezahlvorgänge vornehmen.

Apple überarbeitet im Hintergrund jedoch auch die grundlegende libc++ -Bibliothek und erweitert die StoreKit-API.

Weitere Updates

Am Abend gibt es außerdem von Apple iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 4, macOS 12.3 Beta 4, sowie tvOS 15.4 Beta 4 und Xcode 13.3 Beta 3. Letzteres gibt es nur als Beta 3, da es letzte Woche noch keine Aktualisierung dafür gab.