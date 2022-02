22. Februar 2022

macOS 12.3 Beta 4 von Apple veröffentlicht

Für registrierte Entwickler:innen gab es am Abend von Apple Beta 4 von macOS 12.3. Sie trägt die Buildnummer 21E5222a.

macOS 12.3

Das Unternehmen stellt die Aktualisierung eine Woche nach Beta 3 von macOS 12.3 bereit. Tatsächlich gibt es einige Hinweise in den Release Notes Apples auf Änderungen gegenüber der Version aus der Vorwoche. Sollten uns darüber hinaus noch weitere Anpassungen bekannt werden, aktualisieren wir den Beitrag entsprechend.

Änderungen zu Beta 3

Apple hat unter anderem ein Problem in FaceTime behoben, das unbeabsichtigterweise dazu führte, dass Bildschirmfotos von Teilnehmern in Gruppenanrufen gemacht wurden, wenn man auf eine falsche Stelle am Bildschirm geklickt hat. Das Problem soll es sowohl in der Betaversion von iOS 15.4 als auch in macOS 12.3 gegeben haben. Am Desktop musste man dazu den „Grid“-Button klicken oder in die obere rechte Bildschirmecke.

Auch die LibreSSL 3.3 Bibliothek soll nun in Beta 4 besser zur Anwendung kommen. Fehler bei der Verwendung von openssl enc im Terminal sollen der Vergangenheit angehören.

Außerdem behob Apple je einen Fehler in Safari, WebKit und in der ScreenCaptureKit-API.

Neues in macOS 12.3

Nutzer:innen können sich in macOS 12.3 auf einige Neuerungen freuen.

So fügt Apple endlich „Universal Control“ hinzu. Noch gibt es dokumentierte Fehler mit der Funktion. Doch damit erlaubt man Nutzer:innen die Bedienung von Macs und iPads mit nur einem Eingabegerät. Zudem teilen sich die Geräte dann auch die Tastatur. Apple kündigte die Funktion im Rahmen der WWDC 2021 an. Sie wurde dann allerdings auf 2022 verschoben.

Speziell für Nutzer:innen, die das Betriebssystem auch für die Entwicklung von Python-Apps nutzen, gibt es mit dem Wechsel auf macOS 12.3 eine einschneidende Änderung. Denn Apple schneidet alte Zöpfe ab und entfernt die Unterstützung für Python in der Version 2.7. Das Betriebssystem unterstützt nur noch Python 3.X. Diejenigen, die trotzdem die ältere Variante benötigen, müssen diese von Hand installieren und auf Alternativen zurückgreifen.

Weitere Anpassungen

Außerdem in macOS 12.3 enthalten ist der Support für weitere Funktionen von Sonys PS5-Gamepad. So können Entwickler:innen die Sensitivität der Schultertasten zukünftig über GCDualSenseAdaptiveTrigger abfragen.

Ansonsten erlaubt Apple, wie auch in iOS 15.4 und iPadOS 15.4 die Authentifikation für den Log-in auf Webseiten über Passkey.

Weitere Updates

Apple stellt Entwickler:innen, die gerne Software testen, heute zusätzlich watchOS 8.5 Beta 4, tvOS 15.4 Beta 4, sowie iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 4 zum Download bereit. Daneben gibt es noch Beta 3 von Xcode 13.3.