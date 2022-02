22. Februar 2022

iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 4 veröffentlicht

Registrierte Entwickler:innen können ab heute auf Beta 4 von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 zurückgreifen. Apple stellt die Aktualisierung der Probierversion nur eine Woche nach dem letzten Update zur Verfügung. Sie trägt die Buildnummer 19E5235a.

iOS 15.4

Vor einer Woche veröffentlichte das Unternehmen entsprechend Beta 3 von iOS 15.4 und iPadOS 15.4. In den Release Notes Apples finden sich unter anderem diverse Hinweise auf Problembehebungen gegenüber der Vorwoche, aber auch noch eine Reihe bekannter Fehler.

Außerdem fügte Apple mittlerweile angekündigte Änderungen an der AirTag-Einrichtung hinzu, die den Missbrauch der Geräte verhindern helfen sollen. Dies berichtet unter anderem Macrumors und dokumentiert die neuen Funktionen auch mit passenden Sreenshots.

Speziell für US-Nutzer:innen gibt es darüber hinaus mittlerweile noch eine fünfte Stimme für den Sprachassistenten Siri, die offenbar als „Quinn“ bezeichnet wird. Wie diese sich anhört, dokumentiert ein Beispiel, das Autor Steve Mose auf Twitter veröffentlichte.

Neues in iOS 15.4 und iPadOS 15.4

In Bezug auf Neuerungen in iOS 15.4 und iPadOS 15.4 gibt es sehr viel festzuhalten, das in den letzten Wochen bereits bekannt wurde.

Apple arbeitet so unter anderem am Matter-Support fürs Smarthome. Auch soll mit „Tap to Pay“ eine neue Möglichkeit hinzugefügt werden, um das eigene iPhone als Bezahlterminal verwenden zu können.

In der Covid-19-Pandemie, aber auch darüber hinaus wird Apple mit dem Update die Nutzung von Face ID mit Gesichtsmaskierung erlauben. Dazu überarbeitete man den Erkennungsalgorithmus, der im Fall einer Maskierung mehr Erkennungspunkte rund um die Augenpartie auswertet.

Nicht zuletzt können sich Nutzer:innen auf Universal Control freuen. Die Funktion wird mit iPadOS 15.4 und macOS 12.3 Einzug halten. Sie erlaubt die gleichzeitige Bedienung verschiedener Geräte über ein Eingabegerät (Tastatur, Maus, Trackpad, etc.).

Dann dürfen in Zukunft auch nicht mehr nur US-Bürger:innen Impfzertifikate im Wallet verwenden.

Weitere Aktualisierungen

Neben diesen neuen Probierversionen stellt Apple am Abend noch weitere zur Verfügung. So gibt es nun Beta 3 von Xcode 13.3. Die Zählung ist hier unterbrochen, da es in der Vorwoche kein Update gab.

Zudem stehen Beta 4 von macOS 12.3, Beta 4 von watchOS 8.5 und Beta 4 von tvOS 15.4 zum Download bereit.