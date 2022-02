15. Februar 2022

Beta 3 von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 veröffentlicht

Registrierte Entwickler:innen erhalten von Apple am Abend eine Reihe neuer Betaversionen zum Ausprobieren an die Hand. Darunter sind auch iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 3. Sie tragen die Buildnummer 19E5225g.

iOS 15.4

Eine Woche nach Beta 2 von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 gibt es eine weitere Testversion für Entwickler:innen. In den Release Notes gibt es bislang keine konkreten Hinweise auf Änderungen speziell zur Vorwoche. Sollten uns Hinweise unterkommen, passen wir den Beitrag entsprechend an.

Was bringt iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Neues?

Trotzdem können wir auch mit Blick auf die Berichte der Vorwochen jetzt eine Reihe von Neuerungen festhalten, die mit dem Update Einzug halten werden.

Matter-Support kommt

Nur anhand von Hinweisen auf Fehler in den Release Notes wissen wir nun auch, dass Apple mit iOS 15.4 und iPadOS 15.4 auch die Unterstützung des neuen Smart-Home-Standards Matter. Apple weist unter anderem darauf hin, dass manche Matter-Geräte unter Umständen nicht reagieren können, und andere Dinge mehr.

Tap to Pay

Zunächst nur in den USA will Apple das iPhone zum Bezahlterminal machen. Dazu führt es „Tap to Pay“ ein, das mit iOS 15.4 integriert wird.

Face ID mit Maske

Obwohl sich im Zuge der Omikronwelle die Hinweise mehren, dass Sars-CoV-2 endemisch werden könnte und damit Lockerungen bei den gesundheitlichen Maßnahmen zu erwarten sind, bringt Apple eine Funktion, die viele Leute auch in Zukunft freuen dürfte. Denn das Unternehmen integriert in iOS 15.4 einen neuen Algorithmus zur Gesichtserkennung mit Face ID, der selbst dann funktioniert, wenn man einen Mund- und Nasenschutz trägt. Dies dürfte auch außerhalb der Pandemie für manche Nutzer:innen sinnvoll sein, die mit Halstüchern oder Maskierung herumlaufen.

Endlich Universal Control

Apple wird mit iPadOS 15.4 ein Feature integrieren, auf das Nutzer:innen seit der Ankündigung im Rahmen der WWDC 2021 warten: Universal Control. Es richtet sich speziell an Nutzer:innen neuerer iPads und Macs. Es wird in iOS 15.4 und macOS 12.3 integriert und erlaubt die gleichzeitige Bedienung verschiedener Geräte über ein Eingabegerät (Tastatur, Maus, Trackpad, etc.).

Impfzertifikate im Wallet

Last but not least weitet Apple die Möglichkeit aus, Impfzertifikate auch direkt im Wallet zu speichern, und zwar auch für Nutzer:innen in Europa und anderen Ländern außerhalb der USA. Das klappt aber noch nicht in Liechtenstein, Kapverden, Nordmazedonien, Palästina und der Schweiz. Fehler beim Hinzufügen eines Zertifikates aus Frankreich, Irland oder Singapur sollen in Beta 3 außerdem behoben worden sein.

Weitere Anpassungen

Apple aktualisiert mit iOS 15.4 und iPadOS 15.4 auch Safari. Im Browser kann man dann beim Log-in auf Webseiten Passkey zur Authentifikation verwenden.

Für Spiele und andere Anwendungen erweitert Apple den Support von Sonys PlayStation-5-Controller. Über GCDualSenseAdaptiveTrigger können Entwickler:innen die Sensitivität der Schultertasten abfragen.

Mehr Testversionen

Beta 3 von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 sind nicht allein. Denn Apple stellt obendrein macOS 12.3 Beta 3, sowie watchOS 8.5 Beta 3 und tvOS 15.4 Beta 3 für Entwickler:innen bereit.