15. Februar 2022

watchOS 8.5 Beta 3 von Apple veröffentlicht

Eine Woche nach Beta 2 stellt Apple registrierten Entwickler:innen nun watchOS 8.5 Beta 3 zum Download bereit. Das Update trägt die Buildnummer 19T5228d.

watchOS 8.5

In den Release Notes gibt es keine konkreten Hinweise auf spezifische Änderungen zwischen Beta 2 und Beta 3. Sollten zwischenzeitlich solche bekannt werden, aktualisieren wir den Beitrag natürlich.

Was kommt mit watchOS 8.5?

Schon in den Wochen zuvor gab es auch direkt durch Apple Hinweise, dass man in Zukunft das Bezahlen am iPhone für „Verkäufer:innen“ vereinfachen will. So werden mit iOS 15.4, aber auch watchOS 8.5 Änderungen am Bezahlsystem, genauer gesagt den Bibliotheken für deren Funktionalität vorgenommen.

Tap to Pay soll dann am iPhone erlauben, dass Verkäufer:innen ihr eigenes Smartphone ohne weiteres Zubehör als Bezahlterminal einsetzen können. Kund:innen hingegen können dann die eigene Apple Watch, Apple-Pay-kompatible und sogar nur NFC-kompatible Kredit- und Girokarten, respektive aktivierte Geräte an das iPhone halten, um zu bezahlen.

Mehr Updates

Apple begnügt sich natürlich nicht mit dieser einen Aktualisierung. Es stehen auch weitere neue Probierversionen bereit: Es gibt daneben tvOS 15.4 Beta 3, iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 3, sowie macOS 12.3 Beta 3.