15. Februar 2022

tvOS 15.4 Beta 3 von Apple veröffentlicht

Ab sofort steht registrierten Entwickler:innen Beta 3 von tvOS 15.4 zum Download bereit. Die Buildnummer lautet 19L5425e.

Apple TV 4K (2. Generation)

Vergangene Woche veröffentlichte Apple Beta 2 von tvOS 15.4. In den Release Notes jetzt gibt es keine Änderungshinweise von Beta 2 zu Beta 3.

Was kommt mit tvOS 15.4?

Tatsächlich aber wird tvOS 15.4 ein interessantes Update werden. Denn Apple integriert den Support für Captive Wi-Fi-Netzwerke. Dies sind solche, auf die man durch eine vorgeschaltete Webseite Zugriff bekommt, über die man sich authentifizieren muss. Oft gibt es solche an Bus- und Bahnhöfen oder in Hotels und an Tagungsorten. Genau damit könnte das Apple TV künftig häufiger auf Reisen gehen als bislang.

Die Website zur Authentifikation leitet Apple dann an das vorhandene iPhone weiter, über das sich die Nutzer:innen dann einloggen.

Captive-Wi-Fi auch am HomePod

Der Support für Captive Wi-Fi-Netzwerke wird von Apple auch mit dem kommenden Software-Update für den HomePod angeboten.

Von Sendung zu Sendung

Apple wird in der Benutzeroberfläche des Apple TV auch Änderungen vornehmen. So soll man direkt aus Apps heraus von einem Video zum nächsten aus der Vorschlagsliste wechseln können. Es handelt sich dabei um solche Videos, die in der „Als Nächstes“-Liste zu finden sind.

Weitere Betas

Der Konzern aus Cupertino stellt am Abend aber nicht nur eine neue Probierversion fürs Apple TV 4K und Apple TV HD zur Verfügung, sondern auch watchOS 8.5 Beta 3, iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 3, sowie macOS 12.3 Beta 3.