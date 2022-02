22. Februar 2022

tvOS 15.4 Beta 4 von Apple veröffentlicht

Am Abend stellt Apple registrierten Entwickler:innen unter anderem Beta 4 von tvOS 15.4 zum Download bereit.

Apple TV 4K (2. Generation)

Die Aktualisierung für die Probierversion veröffentlicht der Apple-TV-Anbieter eine Woche nach Beta 3 von tvOS 15.4. Änderungen gegenüber der vorherigen Aktualisierung sind keine in den Release Notes Apples dokumentiert. Sollten uns dennoch Änderungen auffallen, dann aktualisieren wir den Beitrag entsprechend.

Neues in tvOS 15.4

Doch schon in den Vorwochen haben wir Änderungen in tvOS 15.4 feststellen können, respektive davon gelesen.

Apple fügt insbesondere den Support für Captive Wi-Fi-Netzwerke hinzu. Entsprechend wird man sich zum Beispiel an Bahnhöfen oder in Hotels und an Tagungsorten leichter per WLAN anmelden können. Die Anmeldeprozedur für das Apple TV findet dann allerdings auf dem iPhone in der Nähe statt.

Die Unterstützung für Capitve-Netzwerke mit vorgeschalteten Log-in-Seiten gibt es übrigens auch für den HomePod.

Weitere Aktualisierungen

Apple stellt am Abend außerdem iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 4, macOS 12.3 Beta 4, sowie watchOS 8.5 Beta 4 und Xcode 13.3 Beta 3 bereit. Letzteres gibt es nur als Beta 3, da es vergangene Woche noch keine Aktualisierung dafür gab.