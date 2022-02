28. Februar 2022

iPhone 14 Pro: Knopf und Kapsel statt Kerbe?

Im Internet sind am Wochenende Bilder aufgetaucht, die angeblich das iPhone 14 Pro in Form von Bauplänen zeigen. Darauf zu sehen, die Front mit neuen Auskerbungen für Face ID und die Frontkamera. An die Stelle der Kerbe sollen in Zukunft ein Knopf und eine Kapsel treten.

iPhone 13 Pro in Sierrablau, Bild: Apple

Hinweise auf das neue Design tauchten zuerst auf der chinesischen Plattform Weibo auf. Wenig später setzte sich dann auch Jon Prosser damit auseinander und gab an, er habe die Authentizität unabhängig verifizieren können.

Gerüchte nicht neu

Gerüchte, dass Apple beim kommenden iPhone 14 (Pro) die Face ID Kerbe umdesignt, sind nicht neu. Ende 2021 hieß es beispielsweise, Apple würde nur mehr eine kreisrunde Aussparung einsetzen, aus der die Kamera lugt. Die Face-ID-Technologie würde dann womöglich unsichtbar unter dem Display arbeiten. So weit ist es aber vermutlich noch nicht.

Warum Knopf und Kapsel Sinn ergeben

Denn Apple hat seit jeher Technologie eingesetzt, von der es überzeugt war, dass sie funktioniert. Trotz jahrelanger Tests gibt es beispielsweise noch keine Anwendung des Fingerabdruckscanners unter der Anzeige; die vorhandenen Technologien liefern keine ausreichend zuverlässigen Erkennungsraten.

Dass es also für die Frontkamera einen kreisrunden Ausschnitt geben wird, klingt plausibel. Dass daneben die Face-ID-Kamera und Technologie zur Gesichtserkennung eine kapselförmiger weitere Aussparung erhält, ergibt ebenfalls Sinn.

Nutzer:innen, die gehofft haben, dass Apple die TrueDepth-Kamera hinter dem Display verschwinden lässt, können auf 2023 hoffen. Denn für das kommende Jahr prognostizierte Analyst Ming-Chi Kuo im April 2021 dieses Szenario.

Widerstreitende Informationen

Allerdings bleiben nach wie vor Fragezeichen zurück. Denn Mitte Januar veröffentlichte Analyst Ross Young ein ähnliches Bild, das sich jedoch in Details unterscheidet. Zum einen sind die Kapsel und der Knopf anders angeordnet, zum anderen unterscheiden sie sich in der Größe von den nun gezeigten.

Auch betonte Young, dass das neue Design alle Modelle des kommenden Apple Smartphones beträfe. In diesem Fall müssen sich die neuen Hinweise aber nicht beißen. Der Leak auf Weibo könnte womöglich nur eine Skizze des iPhone 14 Pro gezeigt haben – nicht mehr und nicht weniger.