18. Oktober 2021

HomePod mini in fünf Farben von Apple

Apple widmete sich auf seinem Unleashed-Event auch der Musik. Darunter war auch der HomePod mini. Der Smartspeaker wird nun in fünf unterschiedlichen Farben angeboten. Sonstige Änderungen am Lautsprecher nahm Apple nicht vor.

HomePod mini jetzt in fünf Farben

Der Hersteller aus Cupertino rief auf seinem Unleashed-Event den HomePod mini noch einmal in Erinnerung. Denn der neue Lautsprecher ist schon jetzt eine Investition in die Smart-Home-Zukunft. Nicht zuletzt kann der Smartspeaker „Thread“ und wird also in Zukunft auch mit dem gemeinsamen Smart-Home-Standard „Matter“ funktionieren, an dem Apple, Google, Amazon und andere arbeiten.

Technik im HomePod mini

Der mini nutzt insgesamt vier Mikrofone. Drei hören dem Nutzer zu. Eines ist nach innen gerichtet und lauscht dem Gerät selbst, passt so den Klang an. Zwei HomePod mini lassen sich als ein Stereopaar zusammenschließen.

In voller Größe (188 kB) herunterladen HomePod mini im Innern

Recycling auch bei der Verpackung

Viele Bauteile im mini bestehen aus recyceltem Material, so auch das Oberflächengewebe, es besteht aus 90 Prozent recyceltem Kunststoff. Aber auch die im Lautsprecher-Magneten verwendeten seltenen Erden-Metalle sind zu 100 Prozent wiedergewonnen. Die Verpackung stammt gleichsam „aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen“.

Preise und Verfügbarkeit

Der HomePod mini ist weiterhin in den Farben Weiß und Space Grau erhältlich. Apple bietet den Lautsprecher in den neuen Farben Gelb, Orange und Blau jedoch erst „im November“ an. Die Stromkabel und Bedienfelder passen sich dem Farbschema des Lautsprechers an.

Der Smartspeaker kostet weiterhin 99 Euro. AppleCare+ für den Lautsprecher kostet 15 Euro.

Nutzer-Erkennung bei Siri in Deutschland noch dieses Jahr

Eher als Randnotiz entnimmt man der Pressemeldung, dass auch Nutzer in Deutschland sich auf eine erweiterte Spracherkennung freuen dürfen, und zwar noch 2021. Denn Apple wird Siris Spracherkennung für mehrere Nutzer und Nutzerinnen „auf alle Regionen ausweiten, in denen der HomePod mini erhältlich ist.“