27. Juli 2021

tvOS 15 Beta 4 veröffentlicht

Apple stellt registrierten Entwicklern nun Beta 4 von tvOS 15 zum Download bereit. Das Update trägt die Buildnummer 19J5314e. Beta 3 gab es vor knapp zwei Wochen.

Apple TV 4K (2. Generation)

Als Entwickler lädt man über Xcode ein Beta-Profil auf das Apple TV HD oder Apple TV 4K (1. und 2. Generation). Diese Geräte sind kompatibel mit der Software.

Welche Änderungen gibt es?

Bislang sind uns keine Änderungen gegenüber Beta 3 bekannt. Sollte sich dies ändern, werden wir den Beitrag entsprechend anpassen.

Generell erwarten uns mit tvOS 15 Möglichkeiten für mehr Teilhabe über SharePlay. So kann man Inhalte auch vom Fernseher (aus kompatiblen Apps) mit FaceTime-Freunden teilen, die die gleichen Apps haben. Sie können dann beispielsweise während der Videotelefonie-Konferenz sehen, was wir am Bildschirm sehen, oder spielen, und so fort.

Mit tvOS 15 kann man in Zukunft auch zwei HomePod Mini als Stereopaar nutzen, wie man es derzeit mit dem normalen HomePod tun kann.

Weitere Updates

Darüber hinaus gibt es von Apple heute noch weitere Beta-Versionen. iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 und watchOS 8 stehen in der passenden Variante ebenfalls zum Download bereit.

Zudem veröffentlichte das Unternehmen gestern Sicherheitsupdates für den Mac und das iPhone und iPad. macOS 11.5.1, sowie iOS 14.7.1 und iPadOS 14.7.1 schließen in erster Linie eine Sicherheitslücke, die aktiv ausgenutzt wurde.