14. Juli 2021

tvOS 15 Beta 3 von Apple

Apple stellt registrierten Entwicklern am heutigen Tag weitere Testversionen seiner kommenden Betriebssysteme bereit. Diesmal ist es unter anderem Beta 3 von tvOS 15 für die aktuellen Set-Top-Boxen des Herstellers.

Face ID zur Authentifizierung bei tvOS 15, Bild: Apple

Beta 3 trägt die Buildnummer 19J5304d. Sie erscheint bald drei Wochen nach Beta 2. Änderungen gegenüber der vorherigen Testversion sind uns bislang nicht bekannt. Wir ergänzen Hinweise aber gerne jederzeit.

tvOS 15 im Herbst

Grundsätzlich wird tvOS 15 im Herbst ein neues Kapitel aufschlagen. Die TV-App bekommt dann auch eine Mediathek für Inhalte, die mit einem geteilt wurden. Darüber kann man sich dann Fotos und Videos anschauen, die über die Nachrichten-App geteilt wurden.

Über AirPods Pro oder AirPods Max wird man in Zukunft auch 3D-Audio am Apple TV nutzen können und in Zukunft zwei HomePod Mini als Stereopaar mit der Set-Top-Box verbinden können.

Auch SharePlay wird am Apple TV nutzbar sein. Nutzer und Nutzerinnen können so dann unter anderem gemeinsam Inhalte konsumieren. Ebenfalls wird man in Zukunft auch mehrere HomeKit-Überwachungskameras gleichzeitig anschauen können.

Weitere Testversionen

Apple veröffentlichte am Abend außerdem Beta 3 von iOS 15 und iPadOS 15, sowie watchOS 8 Beta 3 und macOS 12 alias Monterey ebenfalls in der dritten Probierversion.

Dazu gab es gestern bereits die Release Candidates von tvOS 14.7, watchOS 7.6, iOS 14.7 und iPadOS 14.7, sowie macOS 11.5.