Enthüllungsjournalist: Neues Apple TV 4K mit A12X ist fertig

Glaubt man Enthüllungsjournalist Jon Prosser, dann hat Apple die Arbeiten an einem neuen Apple TV 4K mit A12X Bionic Prozessor fertiggestellt. Die neue Set-Top-Box könnte als jederzeit in den Handel kommen.

Momentan treibt Jon Prosser fast täglich sein Unwesen mit neuen Apple-Produkt-Prognosen in den sozialen Netzwerken. Aktuell spricht er ein neues Apple TV 4K an.

Demzufolge erhält die Set-Top-Box den gleichen Prozessor wie das aktuelle iPad Pro. Der Codename der Set-Top-Box laute T1125. Apple würde das Gerät wohl dann ebenfalls mit doppelt so viel Speicher ausstatten und dann mit 64 oder 128 GB ausliefern. Bislang gibt es Modelle mit 32 und 64 GB. In der aktuellen Variante kommt der A10X Fusion Prozessor zum Einsatz.

New Apple TV 4K with A12X – 64GB/128GB ready to ship. 👀

Codename: Neptune T1125

Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂

I’ll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 7, 2020