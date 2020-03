iOS 14 und HomeKit: Personenerkennung, automatisches Dimmen und Apple TV Audio

In Apples kommendem iOS 14 gibt es Hinweise auf umfangreiche Veränderungen mit HomeKit. So sollen Überwachungskameras in Zukunft Personen erkennen können, Lampen sich automatisch zum Abend hin dimmen lassen und der HomePod oder andere Lautsprecher sich als „Standard“-Audio-Output auswählen lassen können.

Wie bereits erwähnt gibt es seit vergangenem Wochenende zunehmend mehr Meldungen über iOS 14 und watchOS 7. So sollen Entwickler die Möglichkeit bekommen, Siri eine andere Stimme zu geben. Apple führt aber aller Voraussicht nach auch das Schlaftracking nativ ein.

Personenerkennung mit HomeKit-Kameras

Apple arbeitet nicht nur mit anderen Herstellern zusammen, um einen gemeinsamen Standard für Smart-Home-Produkte auszuarbeiten. Das Unternehmen ist selbst auch fleißig dabei, neue Funktionen hinzuzufügen.

Bislang allerdings wurden diese immer nur mit Verzögerung auch eingeführt. Wenn iOS 14 im Sommer vorgestellt wird, dann ist beispielsweise HomeKit Secure Video für Überwachungskameras noch kaum in Benutzung. Doch gerade wegen der verschlüsselten Datenübertragung an Apple selbst möchte das Unternehmen mit iOS 14 noch eine Personenerkennung hinzufügen. Damit lassen sich dann weitere Aktionen auslösen. So könnte man Verwandten automatisch die Tür öffnen, oder dem Pizzalieferanten und Postboten des Vertrauens ebenso.

Night Shift für HomeKit-Lampen

Im Herbst könnte es für HomeKit-Nutzer aber noch eine weitere angenehme Überraschung geben. Denn Apple arbeitet an der Umsetzung von „Night Shift“ für HomeKit-Lampen. So jedenfalls beschreibt es Zac Hall von 9to5Mac. Die Lampen würden dank dieser Funktion über den ganzen Tag ihre Lichttemperatur stetig anpassen.

Offenbar gibt es sogar schon Produkte, die die neue Funktionalität unterstützen. Hall erwähnt Lampen von Lifx. Allerdings müsste man noch die Hersteller-App nutzen und sei die Funktion nirgendwo in HomeKit selbst „angeschlagen“.

Audio-Output für Apple TV wählen

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man in tvOS 13 einen HomePod oder weitere AirPlay-Lautsprecher nicht als Standard-Audioausgabeziel wählen, das ist für HDMI reserviert. Man kann die Audioausgabe auf AirPlay-Lautsprecher „umstellen“. Doch sobald die Verbindung zu den Lautsprechern mal verloren geht, wechselt das System wieder zurück auf HDMI. So kommt es immer wieder zu unsauberen Übergänger oder Aussetzern und Nutzer müssen die Verbindung erst wieder herstellen.

Mit tvOS 14 soll sich das ändern. Denn dann sollen wir auch die Standard-Audioausgabe mit kabellosen Lautsprechern verbinden können.