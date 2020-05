Apple Stores in Australien öffnen wieder

Es gibt Warteschlangen, man muss Masken tragen und vor dem Einlass wird die Temperatur gemessen. Klingt nach IKEA in Köln oder Dresden, ist aber ein Apple Store in Australien. Dort dürfen unter den genannten Voraussetzungen Käufer wieder in die Apple Stores hinein.

Auf Twitter gibt es bereits erste Meldungen darüber, dass in Australien die Apple Stores wieder geöffnet haben. Tatsächlich informiert auch Apple darüber auf seiner australischen „Apple Store“-Einzelhandel-Webseite in einer kurzen Meldung am Kopf der Webseite.

„Our Apple Stores in Australia are open again.

That means everything you love, including our products, services and Specialists. For everyone’s safety, we’re following social distancing measures, so you may have to wait in line before entering. Please also wear a face covering while you shop. If you need one, just ask. See you soon.“ (Apple)