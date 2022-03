9. März 2022

macOS 12.3 RC von Apple veröffentlicht

Apple stellt registrierten Entwickler:innen macOS 12.3 als Release Candidate zur Verfügung. Das Update hat die Buildnummer 21E230.

macOS 12.3

Es erscheint eine Woche nach Beta 5 von macOS 12.3. Apple führt in den Release Notes keine Anpassungen mehr gegenüber der Vorwoche auf, sondern nur mehr Neuerungen gegenüber macOS 12.2.

Neuerungen in macOS 12.3

Viele Neuerungen haben wir über die letzten Wochen bereits erfahren. Apple plant beispielsweise die Einführung von Universal Control. Diese Möglichkeit iPads und Macs gemeinsam mit verteilten Eingabegeräten zu bedienen, wurde auf der WWDC 2021 angekündigt. Seither warten zumindest einige Nutzer:innen aus Neugier auf das Feature, das Apple selbst auf 2022 verschob.

Speziell Entwickler:innen müssen sich mit dem Update auf macOS 12.3 darauf einstellen, dass Apple den Support für Python 2.7 einstellt. Man muss dann vorhandene Scripte in der Syntax entweder auf Python 3.0 oder neuer aktualisieren, oder eben Python 2.7 von Hand installieren.

Nutzer:innen, die auch Videospiele spielen, freuen sich vielleicht über die erweiterte Unterstützung von Sonys PS5-Controller. Ganz gleich, ob unter iOS, macOS oder tvOS – Apple erlaubt dann auch die Abfrage der Sensitivität der Schultertasten am Gamepad. Für Entwickler:innen gibt es neuerdings passende API-Befehle.

Weitere Aktualisierungen

Neben den Neuerungen, die Apple auf dem Peek Performance Event vorstellte, gibt es darüber hinaus für Entwickler:innen am Abend zusätzlich watchOS 8.5 RC, tvOS 15.4 RC, sowie iOS 15.4 und iPadOS 15.4 RC zum Download.

Am iPhone wartet unter anderem „Tap to Pay“ auf die Nutzer:innen oder die Möglichkeit Face ID mit Gesichtsmaske zu verwenden. Am Apple TV und HomePod bekommen wir den Support für Captive Wi-Fi-Netzwerke. Die Registrierung und Anmeldung erfolgt dann über verbundene iPhones oder iPads.