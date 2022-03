9. März 2022

iOS 15.4 und iPadOS 15.4 RC veröffentlicht

Apple stellt registrierten Entwickler:innen iOS 15.4 und iPadOS 15.4 als Release Candidate zur Verfügung. Die Aktualisierung ist vermutlich relativ nah an oder sogar identisch mit der finalen Version. Sie trägt die Buildnummer 19E241.

iOS 15.4

Eine Woche nach Beta 5 von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 gibt es nun also den Release Candidate. Änderungen im Detail gegenüber der Vorwoche vermerkt Apple keine mehr in seinen Release Notes.

Was gibt es Neues in iPadOS 15.4 und iOS 15.4?

Nutzer:innen von iPads und iPhones können sich auf die Updates freuen. Sie werden nicht uninteressant. Folgende Neuerungen sind erwähnenswert:

Universal Control

Apple spendiert iPad-Nutzer:innen zusammen mit macOS 12.3 endlich den Support für „Universal Control“. Man kann dann etwa den Cursor am iPad mit dem Trackpad an einem Mac in der Nähe bedienen und auch Tastatureingaben vornehmen, und umgekehrt auch mit einer iPad-Tastatur den Mac ansteuern. Auf dieses Feature warten Nutzer:innen seit der Ankündigung im Rahmen der WWDC 2021.

Tap to Pay

Dagegen dürfen iPhone-Nutzer:innen sich auf die Unterstützung von „Tap to Pay“ einstellen. Vorerst wird diese neue Facette von Apple Pay jedoch nur in den USA angeboten. Entwickler:innen können dann aus dem iPhone ein Bezahlterminal machen. Potenzielle Kund:innen sind in der Lage Apple-Pay- und NFC-kompatible Geräte und/oder Bank- und Kreditkarten an ein iPhone zu halten, um eine Bezahlung vorzunehmen. Dies soll in erster Linie kleine und mittelständische Unternehmen in der Selbstständigkeit unterstützen.

Siri geschlechterneutral

Beobachtern fiel zudem auf, dass Apple eine neue, geschlechterneutrale Stimme für den Sprachassistenten Siri hinzufügt.

Gesichtserkennung mit Maske

Außerdem spendiert Apple dem Betriebssystem die Möglichkeit, Nutzer:innen Face ID auch mit Gesichtsmaske zu verwenden. Dazu hat Apple den Algorithmus für die Gesichtserkennung überarbeitet.

Nicht zuletzt können wir in Zukunft auch kompatible Impfzertifikate im Wallet hinterlegen, um sie schneller parat zu haben.

Weitere Updates

Neben diesen neuen Probierversionen stellt Apple am Abend noch weitere zur Verfügung. So gibt es nun auch den Release Candidate von macOS 12.3, watchOS 8.5 und von tvOS 15.4 zum Download.