AirPods Pro 2: Kommt Lossless?

Geht es nach Analyst Ming-Chi Kuo, dann spendiert Apple den AirPods Pro 2 auch Lossless-Support. Außerdem sollen die Kopfhörer ein Ladecase bekommen, das selbst Töne produzieren kann, vermutlich, um es in Verbindung mit der „Wo ist?“-App auffinden zu können.

Schon jetzt kann man die AirPods Pro innerhalb der „Wo ist?“-App lokalisieren. Doch das Ladecase bleibt im Verborgenen. Das soll sich dem Vernehmen nach ändern. Jedenfalls, wenn Ming-Chi Kuo mit seiner Prognose recht behält. Dieser teilte Investoren in einem Memo Details zu Apples kommenden AirPods Pro 2 mit.

Darüber hinaus sollen laut Kuo die kommenden Kopfhörer auch Apples Lossless Audio Codec für die kabellose Musikübertragung nutzen. Wie genau das funktionieren soll, ist unklar. Denn bislang offeriert Bluetooth nicht die Bandbreite für die Übertragung dazu.

Passend zu diesem Thema gab es noch im alten Jahr ein Interview eines verantwortlichen Audio-Ingenieurs Apples, der dezent hat anklingen lassen, dass Apple sich mehr Bandbreite für die Übertragung wünschte.

„Obviously the wireless technology is critical for the content delivery that you talk about (…) but also things like the amount of latency you get when you move your head, and if that’s too long, between you moving your head and the sound changing or remaining static, it will make you feel quite ill, so we have to concentrate very hard on squeezing the most that we can out of the Bluetooth technology, and there’s a number of tricks we can play to maximise or get around some of the limits of Bluetooth. But it’s fair to say that we would like more bandwidth and… I’ll stop right there. We would like more bandwidth“. (Gary Geaves)