4. Januar 2022

CES 2022: Eve Outdoor Cam mit HomeKit Secure Video

Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas zeigt Eve derzeit neue Smart-Home-Produkte. Mit von der Partie ist die neue Eve Outdoor Cam, die ab April 2022 im Handel sein wird.

Eve Outdoor Cam

Es handelt sich bei dem Produkt um eine Überwachungskamera mit Flutlicht für den Außeneinsatz.

Eve Outdoor Cam mit HomeKit Secure Video

Der Fokus von Eve-Produkten liegt auf der Zusammenarbeit mit Apples HomeKit. Also wundert es nicht, dass eine Überwachungskamera des Anbieters auch den Service HomeKit Secure Video unterstützt. Die Videoaufzeichnungen der Kamera werden dabei direkt verschlüsselt an Apples iCloud geschickt. Wer für iCloud bezahlt, und damit iCloud+ nutzt, kann bis zu zehn Tage Videomaterial einsehen.

1080p mit 157 Grad Sichtfeld

Zu den technischen Spezifikationen, des nun angekündigten Produkts, gehört unter anderem die Videoaufzeichnung mit 1080p Auflösung (Full HD) und 24 Bildern pro Sekunde. Es handelt sich dabei um H.264 kodiertes Videomaterial.

Die in der Kamera verbaute Linse erlaubt ihr ein Sichtfeld von 157 Grad einzunehmen. Per Infrarot erfolgt die Bewegungserkennung. Diese umfasst 100 Grad und reicht bis zu neun Meter von der Kamera weg, wenn man sie ungefähr auf 2,50 Meter Höhe anbringt.

Mattschwarzes Metall mit IP55 Zertifizierung

Das Chassis der Eve Outdoor Cam ist aus Metall in Mattschwarz. Die Front wird von der mattweißen Schutzschicht der LED-Leuchte dominiert, wie der Anbieter es formuliert. In das Gehäuse ebenfalls integriert sind ein Mikrofon und ein Lautsprecher. So kann man über die Kamera auch mit Leuten vor der Tür kommunizieren.

Weiterhin ist das Produkt mit der Schutzklasse IP55 zertifiziert. Es hält also ein wenig Staub aus und auch normalen Regen. Besser ist es vermutlich trotzdem, wenn man sie unter dem Dach anbringt, oder an einer Stelle, an der sie zwar der Witterung ausgesetzt ist, aber dennoch vor starken Regenfällen geschützt bleibt.

Kamera muss an die Steckdose

Die Stromversorgung der Kamera erfolgt über einen Stromanschluss. Dabei verträgt sie die hierzulande übliche Stromnorm, kann aber auch in den USA und anderswo eingesetzt werden, wo deutlich niedrigere Spannungen im Stromnetz herrschen (100 bis 240 V). Wir haben bei der Pressestelle einmal nach dem Stromverbrauch gefragt. Sobald wir Antwort erhalten, ergänzen wir den Beitrag.

Die Eve Outdoor Cam kommuniziert mittels WLAN (802.11 a/b/g/n), kann im Bereich 2,4 und 5 GHz funken. Keine Angaben macht das Unternehmen hingegen dazu, ob das Gerät Thread-Support bietet. Auch deswegen fragen wir einmal nach.

Preis und Verfügbarkeit

Die UVP des Herstellers für die Überwachungskamera liegt bei 249,95 Euro. Sie soll ab dem 5. April 2022 bei Eve und Amazon verfügbar sein, und eine Weile später dann auch bei Apple selbst.