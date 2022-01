4. Januar 2022

CES 2022: Eve Motionblinds (Rollos) mit HomeKit-Support

Anbieter Eve bringt auf die Consumer Electronics Show 2022 nicht nur eine neue Outdoor-Überwachungskamera mit, sondern auch neue HomeKit-kompatible Rollos. Die sind in Zusammenarbeit mit Coulisse entstanden und unterstützen Thread.

Eve MotionBlinds

Coulisse ist ein Spezialist für Rollos, Plissees und andere „Fensterbekleidung“ aus den Niederlanden. Mit diesem macht Eve Systems nun gemeinsam Sache und stellt neue HomeKit-kompatible Rollos vor, die Eve Motionblinds.

HomeKit-kompatible Rollos

Tatsächlich handelt es sich bei den Eve Motionsblinds eigentlich um Batterie betriebene Rolladenmotoren. Diese werden zunächst mit maßgefertigten Rollos angeboten, und zwar über ein Vertriebsnetzwerk, das Coulisse über die Jahre etabliert hat. Zu den Shops, in denen man die Produkte jetzt bekommt, zählen Sonevo, OmniaBlinds oder Smartblinds.

Tatsächlich muss man sich derzeit bei Sonevo aber noch etwas gedulden. Dort heißt es, dass die Produkte Anfang 2022 verfügbar sein werden. Möglichkeiten zum Kauf oder Angaben zum Preis gibt es dort noch nicht.

Bei OmniaBlinds scheint es auf den ersten Blick anders. Zwar gibt es dort Preise, die andeuten, dass die Produkte rund 300 Euro aufwärts kosten könnten. Doch beim individualisierten Bestellprozess geht es irgendwann nicht weiter mit der Bemerkung, das Produkt sei noch nicht verfügbar. Die Auswahl an Rollos bei OmniaBlinds ist jedoch äußerst umfangreich.

Preislich liegen die Produkte bei Smartblinds ebenfalls deutlich über 250 Euro. Eine Lieferung würde fünf bis sechs Wochen Lieferzeit in Anspruch nehmen, heißt es dort im Bestellprozess.

Mit Thread-Support und Batteriebetrieb

Das neue Zubehör bietet in jedem Fall Thread-Support, ist also für die Zukunft gerüstet und versteht sich mit dem Apple TV 4K oder dem HomePod mini. Was genau Thread ist, erfahrt ihr bei uns. Es wird später dann aber auch mit dem neuen gemeinsamen Smart-Home-Standard Matter funktionieren. Schöne Aussichten, im Wortsinn!

Zur Not auch per Hand

Die MotionBlinds verfügen auch über einen Handzug, wie man es von Rollos normalerweise kennt. Für den Fall, dass die Technik mal versagt, kann man das Zubehör trotzdem bedienen.

Grundsätzlich wird der Motor aber per Batterie betrieben. Die ist in die Rollostange integriert und kann mittels USB-C-Anschluss aufgeladen werden. Man kann den MotionBlinds auch autonome Zeitpläne einprogrammieren, sodass sie ganz unabhängig vom heimischen Netzwerk funktionieren, wie Eve in der Pressemeldung betont.