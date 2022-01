4. Januar 2022

CES 2022: HyperDrive Turntable Dock für iMac

Der Anbieter Hyper stellt auf der CES 2022 in Las Vegas eine Reihe von neuem Zubehör vor, das auch Mac-Nutzer:innen gefallen könnte. Eines davon ist das HyperDrive Turntable Dock für den iMac. Es lässt sich um 360 Grad drehen und ist sogar für einen Messepreis nominiert.

Der neue iMac M1 ist so leicht, dass man ihn auch so leicht auf dem Schreibtisch hin und her schieben kann. Doch wer noch mehr Beweglichkeit benötigt und vor allem mehr Anschlüsse und Speicherlese-Möglichkeiten, für den gibt es bald ein neues Produkt zu kaufen.

Turntable Dock 360 Grad drehbar

Möchte man Kolleg:innen oder Kund:innen Inhalt vom Bildschirm des eigenen iMac zeigen, kann man das mit dem neuen Turntable Dock von Hyper ganz einfach. Der iMac M1 wird dort hineingestellt und lässt sich dann um die eigene Achse drehen.

Viele Anschlüsse

Ebenso bietet das Turntable Dock noch eine ganze Reihe von Anschlüssen, zehn an der Zahl. Es steht unter anderem ein HDMI-Anschluss zur Verfügung. Daneben gibt es einen SD/MicroSD-Karten-Steckplatz, einen USB-C-Anschluss und vier USB-A-Anschlüsse nebst Stromanschluss und einem Schmankerl.

Zubehör mit M.2/NVME Option

Besonders interessant ist nämlich ein Feature, das der reibungslosen Speichererweiterung dient. So bietet das Turntable Dock nämlich einen klickbaren Steckplatz für M.2 SATA/NVME SSD. Die kann man einfach mit einem Klick ins Dock-Gehäuse schieben, und sie werden als Speicher erkannt. Mit einem weiteren Klick kann man sie einfach wieder entnehmen. Einen ähnlichen Mechanismus nutzt beispielsweise Microsoft an seiner Series X Konsole. Über diesen Steckplatz lassen sich SSD mit bis zu 2 TB Speicherkapazität anschließen.

Preise und Verfügbarkeit

Hyper gibt die UVP für das Produkt mit 199,99 US-Dollar an. Einen konkreten Veröffentlichungszeitpunkt nennt das US-Unternehmen nicht. Entsprechend haben wir bei der PR-Abteilung einmal nachgefragt. Sobald wir eine Antwort erhalten, ergänzen wir den Beitrag entsprechend.