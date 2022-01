5. Januar 2022

CES 2022: Rucksack von Targus mit „Wo ist?“-Integration

Im Rahmen der CES 2022 in Las Vegas präsentierte unter anderem die Firma Targus Neuigkeiten, die für Apple-Fans interessant sind. Der Cypress Hero EcoSmart Rucksack der Firma wird nämlich Apples „Wo ist?“-Schnittstelle unterstützen.

Targus Cypress Hero EcoSmart Rucksack

Sollte man den EcoSmart-Rucksack also verlieren, oder gerade nicht wissen, wo er ist, kann man ihn über die „Find my“-App wiederfinden. Die öffnete Apple im April 2021 zeitgleich mit der Einführung der eigenen AirTags.

Cypress Hero EcoSmart

Der Rucksack ist auch für einen Award der Messe vorgeschlagen und könnte am Ende zu den besten Innovationen der 2022er CES gehören.

Im Cypress Hero EcoSmart Rucksack selbst ist ein kleines Modul verbaut, das das Auffinden möglich macht. Nutzer:innen des iPhone 11 oder neuer können dank Ultrakurzwelle-Modul auch eine besonders exakte Ortung vornehmen.

Das Modul verfügt über eine wiederaufladbare Batterie, die man mittels USB-Anschluss mit Strom versorgt.

Rucksack fürs neue MacBook Pro?

Laut Hersteller findet im Rucksack auch das neue MacBook Pro gut Platz, das gilt auch für das 16 Zoll Modell. Dazu gibt es ein gesondertes Fach in dem Rucksack, um die Hardware vor dem Rest zu schützen.

Das Unternehmen hatte den Rucksack bereits im November vorgestellt und bringt ihn nun aber mit auf die Consumer Electronics Show in Las Vegas (vgl. Pressemeldung).

Interaktion mit dem iPhone

Auch umgekehrt gibt es eine Möglichkeit, das mit dem Gerät verbundene iPhone aufzuspüren. Ein einfacher Knopfdruck am Rucksack genügt und das eigene Apple-Smartphone beginnt Geräusche von sich zu geben.

Nachhaltiges Produkt?

Der Rucksack versucht trotz Batterie ein nachhaltiges Produkt zu sein. Targus führte dazu die EcoSmart-Serie ein, in der es noch weiteres Zubehör gibt. Kennzeichen ist im Fall des Cypress Hero EcoSmart ist, dass er unter anderem aus dem Rohstoff von 26 recycelten Kunststoff-Wasserflaschen besteht.

Preis und Verfügbarkeit

Den Rucksack gibt es im US-Shop des Herstellers zwar zu kaufen, und zwar für 92,99 US-Dollar, doch handelt es sich dabei um eine Variante ohne „Wo ist?“-Support. Es kämen noch Versandkosten und Zollgebühren dazu. In Deutschland würde der Rucksack „ohne“ Find-my-Support tatsächlich nur 64,99 Euro kosten (in Grau), ist aber derzeit nicht verfügbar. In der Farbe Schwarz kostet er 84,99 Euro und ist aber auch noch nicht mit dem neuen Feature ausgerüstet.

Sobald wir konkreteres wissen, ergänzen wir den Beitrag entsprechend.