5. Januar 2022

CES 2022: Chipolo mit „Wo ist“-Tracker fürs Portemonnaie

Im Rahmen der CES 2022 in Las Vegas stellte Chipolo ein neues Zubehör fürs Portemonnaie vor, das mit Apples „Wo ist?“-Schnittstelle kompatibel ist. Der Hersteller gehörte bereits im April 2021 zu den Ersten, die auf den Zug aufsprangen.

Chipolo Card Spot

Seinerzeit kündigte Apple die eigenen AirTags an und öffnete aber die Schnittstelle fürs Auffinden von Objekten für Drittanbieter. Nun gehörte schon damals Chipolo zu den ersten Firmen, die das System unterstützten, und zwar mit einem Bluetooth-Token für den Schlüsselanhänger namens „Chipolo One Spot“, ähnlich den AirTags oder Tile-Tokens.

Chipolo Card Spot fürs Portemonnaie

Nun bringt Chipolo ein kreditkartengroßes Zubehör heraus. Das trägt den Namen Card Spot. Man kann es, wie eine Geldkarte ins Portemonnaie stecken und es damit dann wiederfinden.

Einwegbatterie mit Recyclingprogramm

Laut Hersteller kann das Produkt zwei Jahre mit einer Batterieladung aushalten. Zudem verfügt es über eine IP5X Zertifizierung. Leichten Kontakt mit Flüssigkeiten kann es also aushalten, nur unter Wasser packen sollte man es nicht.

In puncto Nachhaltigkeit ist das Produkt aber eine saure Zitrone, in die man beißt. Denn die Batterie im Gerät ist nicht austauschbar, jedenfalls nicht durch den Kunden. Chipolo bietet jedoch ein Recyclingprogramm an. Kunden können die alte Karte nach zwei Jahren an den Hersteller schicken und erhalten dann 50 Prozent Rabatt auf die neue Karte.

Eine Karte kostet 35 Euro zuzüglich Versandkosten, im Doppelpack gibt es sie für 60 Euro versandkostenfrei. Man kann sie bereits jetzt auf der Website des Anbieters vorbestellen. Das Produkt soll ab Februar verfügbar sein.