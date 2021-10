19. Oktober 2021

Beats Fit Pro Kopfhörer in iOS 15.1 Beta

Apple präsentierte auf seinem Unleashed-Event die AirPods der 3. Generation. Doch es gibt demnächst wohl weitere neue Kopfhörer, jedoch unter der Beats-Marke. Zu finden sind Hinweise auf „Beats Fit Pro“-Kopfhörer im Release Candidate von iOS 15.1.

Beats Fit Pro

Tatsächlich findet sich im neuen Betriebssystem mittlerweile sogar Bildmaterial zu den Kopfhörern. Das verrät: Die neuen Beats-Kopfhörer ähneln den bereits erhältlichen Beats Studio Buds aus dem Juni. Allerdings scheinen die „Beats Fit Pro“ noch ein wenig schmaler auszufallen und eine Art Häkchen zu besitzen, mit dem sie besser im Ohr Halt finden sollen.

Beats Fit Pro in vier Farben?

Es handelt sich in jedem Fall auch um komplett kabellose Kopfhörer. Zudem kann man anhand der Bilder absehen, dass es diese in vier unterschiedlichen Farben geben wird, von denen eine Rosa sein wird. Daneben gibt es noch welche in Schwarz, in Weiß und in Grau. Ob Apple die Kopfhörer in weiteren Farben anbietet, ist unklar.

Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Aus dem Quellcode des Release Candidate konnte Filipe Espósito von den Kollegen von 9to5Mac ebenfalls herausfiltern, dass die Fit Pro aktive Geräuschunterdrückung, sowie einen Transparenzmodus bieten werden.

Bis zu 7 Stunden Batterielaufzeit

Espósito fand außerdem heraus, dass man bis zu 7 Stunden Batterielaufzeit mit einer Ladung aus den Beats Fit Pro herausholen kann, wenn man sie ohne Geräuschunterdrückung verwendet. Ansonsten muss man eine Stunde Laufzeit abziehen und kommt lediglich auf sechs Stunden.

Ein „Case“, das dazu gehört, lässt sich aufladen und bietet außerdem die Möglichkeit, die Kopfhörer unterwegs aufzuladen. So kommt man auf 27 bis 30 Stunden Laufzeit.

Beschleunigungssensor enthalten

Ein integrierter Beschleunigungssensor erkennt, ob man sich bewegt und variiert so die Möglichkeit externe Geräusche zu minimieren für den Fall, dass man sich über die integrierten Mikrofone unterhalten möchte.

Offenbar sollen die Kopfhörer in der Woche des 1. November der Öffentlichkeit präsentiert werden.