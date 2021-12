22. Dezember 2021

iMac M1 27 Zoll: Mini-LED-Display in Produktion?

Es geht voran mit Apples kommendem iMac 27 Zoll. DigiTimes berichtet aus Apples Zuliefererkette. Demzufolge soll die Produktion von entsprechenden Mini-LED-Displays begonnen haben.

iMac M1, Bild: Apple

Noch sind die Informationen zum kommenden „großen“ iMac mit Apple Silicon rar. Aber das wird sich im kommenden Jahr sukzessiv ändern, denn je näher wir dem Veröffentlichungstermin kommen, umso mehr Hinweise werden aus der Zuliefererkette durchgestochen. Das hat Apple trotz aller Bemühungen in den vergangenen Jahren nicht verhindern können. Gerade DigiTimes’ Redakteure scheinen Kontakte in die Zuliefererkette nicht auszugehen, wie sie im neuen Bericht einmal mehr unter Beweis stellen.

Display-Produktion für großen iMac angelaufen?

Nun informiert DigiTimes hinter einer Bezahlschranke über Display-Zulieferer Apples. Die haben demnach mit der Produktion von Mini-LED-Displays begonnen. Dieses dürfte ähnliche technische Spezifikationen aufweisen, wie dasjenige aus den aktuellen Pro-Apple-Laptops. Es dürfte demnach eine variable Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützen.

Entsprechend dürften auch andere Teilelieferanten in den kommenden Wochen Aufträge erhalten.

In diesem Jahr veröffentlichte Apple zunächst die neuen MacBook Pro Modelle mit M1 Pro und M1 Max Chips. Auch der große iMac soll mit diesen Chips ausgestattet werden. Fans warten außerdem noch auf einen neuen Mac mini mit diesen SoCs. Die Hinweise auf eine mögliche Veröffentlichung des großen iMacs im Frühjahr 2022 häuften sich.

iMac wie iMac, nur in Groß

In der Designsprache dürfen Fans sich auf „Vorhandenes“ einstellen. Beobachtet und Analysten sehen den großen iMac in die Fußstapfen des iMac M1 treten, den Apple bereits in diesem Jahr präsentierte. Es ist aber möglich, dass es das große Modell lediglich in Silber und Space Grau zu kaufen geben wird.

Apple selbst kündigte 2020 an, bis Ende 2022 sein gesamtes Portfolio auf Apple Silicon umrüsten zu wollen. Dies ist ein ambitionierter Zeitplan, aber noch möglich. Denn einige Intel-Modelle nahm der Konzern bis hierhin bereits aus dem Programm (MacBook 12 Zoll und iMac Pro) und ersetzte andere durch M1-Macs. Stand heute gibt es noch drei Macs, die mit Intel-Prozessor angeboten werden. Es handelt sich dabei um eben den großen iMac, einen leistungsfähigeren Mac mini und den Mac Pro. Was Apple sich gerade für diesen Computer einfallen wird lassen, wird spannend zu beobachten sein.