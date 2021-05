tvOS 14.6 und watchOS 7.5 Beta 3 von Apple veröffentlicht

Apple TV 4K (2. Generation)

Apple macht diesen Montag zum Großkampftag. Es veröffentlicht ebenfalls tvOS 14.6 und watchOS 7.5 jeweils als Beta 3 für registrierte Entwickler. Das Update erfolgt knapp anderthalb Wochen nach Beta 2.

tvOS 14.6 Beta 3

Registrierte Entwickler können das Update auf Beta 3 auf den dafür präparierten Set-Top-Boxen ausführen. Die neue Version trägt die Buildnummer 18L5565a. Das Update ist kompatibel mit dem Apple TV HD und Apple TV 4K.

watchOS 7.5 Beta 3

Darüber hinaus gibt es von Apple für die Watch auch Beta 3 von watchOS 7.5. Das Update trägt die Buildnummer 18T5564a.

In beiden Fällen sind bislang keine grundlegenden Änderungen bekannt. Apple wird mit Sicherheit an der Stabilität und Performance schrauben. Allerdings gibt iOS 14.6 Hinweise, dass wir demnächst ein Upgrade bei Apple Music in der Qualität beim Musikstreaming erwarten können. Womöglich gibt es dann Streamingmusik in Hi-Fi-Qualität.

Apple veröffentlichte heute außerdem macOS 11.4 Beta 3, sowie iOS 14.6 und iPadOS 14.6 Beta 3.