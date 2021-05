Beta 2 von tvOS 14.6 und watchOS 7.5 veröffentlicht

tvOS 14 zeigt Livevideo von HomeKit-Kameras, Bild: Apple

Apple stellt registrierten Entwicklern eine Woche nach Beta 1 nun tvOS 14.6 und watchOS 7.5 jeweils in Form einer zweiten Probierversion zur Verfügung. Die Hinweise verdichten sich, dass das Unternehmen damit auch Unterstützung für Audiostreaming via Apple Music in Hi-Fi-Qualität einführen könnte.

tvOS 14.6 Beta 2

Bislang gab es kaum Hinweise auf Neuerungen in tvOS 14.6. Dies änderte sich mit dem Verweis auf iOS 14.6. Denn dort gibt es Entdeckungen über ein mögliches Upgrade für Apple Music. Darüber soll man demnächst dann Audio in Hi-Fi-Qualität wiedergeben können. Dies betrifft entsprechend auch das Apple TV und den HomePod, der die gleiche Softwarebasis verwendet.

Das Update ist kompatibel mit dem Apple TV HD und Apple TV 4K. Es trägt die Buildnummer 18L5555c. Beta 1 erschien am 22. April.

watchOS 7.5 Beta 2

Passend dazu gibt es von Apple auch Beta 2 von watchOS 7.5. Über weitere Änderungen in dem Betriebssystem für Apples Smartwatch ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Die neue Buildnummer lautet 18T5555c.

Von macOS 11.4 gibt es indes noch keine neue Probierversion. Dafür aber Beta 2 von iOS 14.6 und iPadOS 14.6.