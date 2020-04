Neue AirPods im Anmarsch, vielleicht im Mai?

Enthüllungsjournalist und YouTuber Jon Prosser behauptet, Apple habe eine weitere Generation AirPods fertiggestellt. Über den Zeitpunkt der Veröffentlichung ist er sich jedoch nicht klar. Das Produkt hätte auf Apples März-Event gezeigt werden sollen.

Gerüchte aus Apples Zuliefererkette aus dem Februar deuteten auf neue AirPods im Design der AirPods Pro hin. Denkbar, dass Apple die aktuellen AirPods auslaufen lässt und stattdessen für alle das „Pro“-Design nutzt. Das soll Trägerinnen und Trägern deutlich besser gefallen als dasjenige der aktuellen AirPods.

Die AirPods Pro „Lite“ würden dann allerdings keine aktive Geräuschunterdrückung bieten.

Während Prosser keine Aussage über die Funktion der AirPods trifft, informiert er aber über den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Apple habe die Kopfhörer fertig. Ein Zeitpunkt für die Veröffentlichung sei möglicherweise der Mai. Dann soll auch ein neues 13/14 Zoll MacBook Pro in den Handel kommen.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month.