iOS 14 bekommt vielleicht Widgets für den Home Screen

Android-Nutzer kennen sie schon lange. Die Widgets mit dem Wetter, den Verkehrsdaten oder anderen Infos. Auch Apple hat bereits Widgets über den speziellen Benachrichtigungsbildschirm in iOS solche Widgets im Angebot. Doch 2020 wechseln sie mit iOS 14 vielleicht auf den Home Screen.

Widgets auf dem Home Screen verteilen, wie man möchte? – Das könnte in diesem Jahr Realität werden. 9to5Mac berichtet unter Verweis auf eine frühe Testversion von iOS 14 auf dieses neue Feature.

Demnach soll es möglich werden, einzelne Widgets nach Belieben auf dem Home Screen zu verschieben. Als Codenamen für die Funktionalität soll Apple sich den Namen „Avocado“ auserkoren haben.

Doch Apple möchte noch mehr mit iOS 14 verändern. Wir hören nicht zum ersten Mal, dass es mehr Möglichkeiten zur Individualisierung geben könnte.

Ein Thema, das nun erneut in den Fokus gerät: anpassbare Bildschirmhintergründe. Nutzer können dann Kollektionen anlegen mit eigenen Bildschirmhintergründen, die irgendwie vom System zur Anwendung kommen.

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI