iOS 14: Kommt Spotify auf den HomePod?

Apple macht es offensichtlich anderen Anbietern nach. Jedenfalls berichtet Bloomberg, dass das Unternehmen aus Cupertino mittelfristig plant, Spotify und andere Streaming-Angebot auf seinem Smart Speaker anzubieten. Doch nicht nur das.

Bloombergs Mark Gurman zufolge arbeitet Apple an der Erweiterung seines Smartspeakers. Der HomePod soll zusammen mit iOS 14 erlauben Spotify (und andere Streamingangebote) als „Standard“-Service auszuwählen. In dieselbe Kerbe schlägt übrigens eine Meldung, dass in Zukunft am iPhone und iPad auch alternative Apps für Mail oder Notizen ausgewählt werden können sollen.

Kommt es jedenfalls dazu, dann könnten wir in Zukunft per Siri am HomePod (oder anderen Geräten) auch Spotify und andere Services steuern.

Spotify selbst ist nicht so gut auf Apple zu sprechen. Das Unternehmen legte eine Kartellbeschwerde bei der Europäischen Kommission gegen Apple ein. Teil der Beschwerde, die in der Zwischenzeit auch erweitert wurde, ist Apples „unfaire“ Praxis im App Store. Dass Apple Spotify nicht mit seinem Sprachassistenten berücksichtigt ist für den Konkurrenten auch ein Problem.

„Apple ignores users’ preferred choice of music service and instead steers them to use Apple Music exclusively. So can you ask Siri to play your favorite playlist from Spotify? No, not even if you actively want Spotify to be your default streaming service. Or can you listen to Spotify through your Apple HomePod? Sorry, no luck with that either. And by the way, Spotify is available on pretty much every other speaker device out there.“ (Spotify)