Beta 6 von macOS 10.15.4 verfügbar

Apple stellt für registrierte Entwickler am Abend eine Menge neuer Betaversionen zum Test bereit. Für Mac-Nutzer gibt es auch macOS 10.15.4 Catalina als Beta 6. Vor allem in Verbindung mit iPhone und iPad ergibt sich ein Mehrwert.

Denn Apple bietet auch mit iOS 13.4 und iPadOS 13.4 das „iCloud Folder Sharing“ an. So könnt Ihr mit anderen Nutzern Ordner Eures Cloudspeichers teilen.

Beta 6 von macOS 10.15.4 trägt die Buildnummer 19E264b.

Apps für macOS und iOS nur einmal bezahlen

Darüber hinaus profitieren gerade Mac-Nutzer davon, dass Entwickler nun eine Art Universal-App anbieten können. Die kauft ein Nutzer einmal und kann sie aber für iOS genauso herunterladen wie für macOS oder tvOS.

Zeitlich synchronisierte Songtexte

Nutzer der Musik-App können in macOS 10.15.4 auch eine Funktion nutzen, die es bis dahin schon in iOS und tvOS gab: zeitlich synchronisierte Songtexte. Die werden neben dem Cover der Musik angezeigt und erlauben so mehr Spaß beim Mitsingen.

Viele Neuigkeiten bei Apple

Da heute bei Apple Großkampftag zu sein scheint gibt es auch Beta 6 von iOS 13.4 und iPadOS 13.4. Ihr könnt aber auch tvOS 13.4 Beta 6 und watchOS 6.2 Beta 6 herunterladen/installieren.

Nicht zuletzt stellte Apple in Pressemeldungen ein neues iPad Pro vor, aktualisierte das MacBook Air mit einer neuen Tastatur und mehr Speicher. Letzteren bekam auch der Mac mini spendiert.