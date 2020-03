Beta 5 ist da: iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4 und weitere

Apple veröffentlicht am Abend eine ganze Reihe neuer Probierversionen seiner Software. Wie vergangene Woche auch gibt es aktuell eine neue Beta 5 von iOS 13,4 iPadOS 13.4, macOS 10.15.4 und tvOS 13.4. Watch-Tester erhalten aktuell noch keine weitere Beta.

iOS 13.4 und iPadOS 13.4 Beta 5

Registrierten Entwicklern stellt Apple am heutigen Dienstag eine neue Probierversion von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 zum Download bereit. Beide haben dieselbe Buildnummer 17E5255a. Vergangene Woche Dienstag gab es Beta 4.

Interessante neue Funktionen

Apple-Fans können sich auf die finale Veröffentlichung dieses Updates freuen. Denn in Zukunft kann man dank CarKey das iPhone oder die Apple Watch als Autoschlüssel nutzen. Außerdem gibt es eine Annäherung an den Mac App Store. Einmal kaufen kann bald bedeuten, die Software auf allen Plattformen nutzen zu dürfen. Zudem bringt Apple endlich „iCloud Folder Sharing“ als Feature zurück. So richtig war es ja noch nie da, außer währen der Präsentation von iOS 13 während der WWDC 2019.

Besonders interessant ist aber ein Feature namens OS Recovery. Apple bereitet die Geräte darauf vor ganz ohne Computer neu eingerichtet werden zu können.

macOS 10.15.4 Beta 5 ist da

Auch macOS 10.15.4 bietet die Universal-Käufe. Die neue Beta hat die Buildnummer 19E258a. Sie erscheint ebenfalls eine Woche nach Beta 4.

Interessant an 10.15.4 ist unter anderem, dass man den Mauszeiger mit Kopfbewegungen wird steuern können. Karaoke-Fans dürfen sich zudem auf zeitlich synchronisierte Songtexte freuen, wie es sie schon in iOS und tvOS gibt.

Sehr mysteriös ist außerdem, dass sich Hinweise auf AMD-Prozessoren im Quellcode fanden, wie in macOS 10.15.2 auch schon einmal.

tvOS 13.4 Beta 5 veröffentlicht

Apple veröffentlicht außerdem tvOS 13.4 Beta 5 eine Woche nach Beta 4. Das Update fürs Apple TV hat bis dato keine wirklich spannenden Neuerungen erkennen lassen. Die neue Beta trägt die Buildnummer 17L5255a und Ihr könnt sie auf dem Apple TV HD oder dem Apple TV 4K installieren.

Auf Beta 5 von watchOS 6.2 warten wir derweil noch.