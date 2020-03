AirPods Pro im Werbespot: Drücken bis der Arzt kommt

Apple bewirbt in einem aktuellen Werbespot seine AirPods Pro. Dabei stellte der Hersteller aus Cupertino vor allem die aktive Geräuschunterdrückung in den Vordergrund und präsentiert, wie einfach es ist, diese ein- und auszuschalten.

Drücken bis der Arzt kommt, lautet quasi die Devise. Ein junges Mädchen bewegt sich in einer lauten und überfüllten Alltagsumgebung. Sie geht durch Straßen, überquert eine Ampel und einen Zebrastreifen, steigt am Ende in einen Bus. Mit einem einfachen Drücken am „Knöchel“ der AirPods Pro kann man zwischen der Geräuschunterdrückung hin- und herwechseln.

So wie Apple das aber im Video vorschlägt, sollte man es im Alltag eher nicht tun. Und ganz platt gesagt, spricht uns dieses Video überhaupt nicht an. Euch?