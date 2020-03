Beta 4 von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 ist da

Apple veröffentlichte am Abend unserer Zeit eine ganze Reihe neuer Betaversionen seiner Betriebssystemupdates. Es stehen unter anderem iOS 13.4 und iPadOS 13.4 in der vierten Probierfassung bereit.

Beide Betaversionen tragen die gleiche Buildnummer 17E5249a. Vergangene Woche veröffentlichte Apple Beta 3 von iOS 13.4 und iPadOS 13.4.

Interessantes Update

Wir freuen uns bereits jetzt auf die finale Version, die vermutlich noch im März erscheint. Bei dem Update handelt es sich in jedem Fall um ein durchaus interessantes.

Denn Apple spendiert der Software einige Neuerungen. Man kann in Zukunft in iCloud Drive auch Ordner mit anderen Nutzern teilen. Über eine neue CarKey API kann man das iPhone oder die Apple Watch als Autoschlüssel nutzen und womöglich auch ein iOS-Gerät in Zukunft ganz ohne Computer zurücksetzen (OS Recovery).

Wer mag kann außerdem Beta 4 von macOS 10.15.4 und tvOS 13.4 herunterladen. Ein Update von watchOS 6.2 auf Beta 4 steht derweil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch aus.