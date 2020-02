Autoschlüssel per iMessage versenden? CarKey macht‘s möglich

Schon in der ersten Beta von iOS 13.4 entdeckte man eine neue Schnittstelle namens „CarKey“. Nun erschien iOS 13.4 Beta 2 und fand man weitere Details heraus. So soll es sogar möglich sein, den eigenen digitalen „Autoschlüssel“ per Messenger zu versenden.

Während wir noch die Frage klären, ob wir Bargeld und Bons benötigen, entwickelt sich die Technologie vielerorts deutlich rasanter. Mit iOS 13.4 könnte Apple den Autoschlüssel digitalisieren.

Zwar bieten einige Hersteller schon jetzt Apps fürs iPhone und/oder die Apple Watch an, die das ermöglichen. Doch Apple arbeitet an einer Schnittstelle namens „CarKey“. Die bietet dann einen standardisierten Funktionssatz, von dem auch andere Autofahrer profitieren könnten. Die Fahrzeuge müssen dazu allerdings NFC-kompatible Schlösser und Startmechanismen bieten.

Die „Autoschlüssel“ können Nutzer in iOS 13.4 in der Wallet-App verwalten, dort wo auch die Kredit- und Girokarten für Apple Pay Platz finden.

Nun fand man in der zweiten Beta von iOS 13.4 Textschnipsel, die den Schluss zulassen, dass ein Nutzer seinen digitalen Autoschlüssel mit einer weiteren Person im Vis-à-vis teilen kann. Gruppengespräche werden demnach nicht unterstützt. So lautet ein Textfetzen beispielsweise:

„CarKey is not available in group conversations. You can send CarKey in conversations with an individual.“ (Apple)

Auch gibt es Vorlagen für Einladungstexte, die dann an einen Nutzer geschickt werden. Die sehen derzeit so aus:

„[Vehicle Owner] invited you to use their [Vehicle Model] with unlock & drive access. This allows you to use your ‌iPhone‌ and ‌Apple Watch‌ to unlock/lock the car, start the engine and drive.“ (Apple)