iPhone SE 2 im Video? Wohl nur ein Fake

Auch so etwas gibt es in der Gerüchteküche: Fake News. Denn im Laufe des gestrigen Tages verbreitete sich ein Video von der Plattform TikTok im Netz. Das sollte das iPhone SE 2 / iPhone 9 zeigen. Doch schon auf den ersten Blick gibt es viele Ungereimtheiten.

Betriebssystem vermutlich nur Android

Blickt man im Video genauer hin, stellt man fest, dass die Benutzeroberfläche nur so „aussieht“ wie iOS aber in manchen Details nicht dem „Original“ entspricht. Es gibt dort draußen viele Smartphones und Smartwatches, die aber nur eine angepasste Android-Version mit Benutzeroberfläche verwenden, die an iOS, bzw. watchOS erinnern sollen.

Home Button ohne Funktion

Wenn man sich das Video im Vollbild genauer anschaut, stellt man nämlich eines fest. Der vermeintliche „Home Button“ auf dem Gerät hat gar keine Funktion. Tatsächlich wischt der Nutzer im Video mit seinem Daumen geschickt auf dem Display nach oben. Erst dann folgt eine Animation, die an diejenige vom iPhone erinnert, wenn nach der Authentifizierung das Dashboard zu sehen ist.

Für uns ist diese tatsächlich das schlagendste Argument, um dieses Video als Fake zu entlarven.

Icons stimmen nicht überein

Auch im Standbild bei dieser Dashboard-Animation kann man einige App-Logos „erhaschen“. So zum Beispiel das Icon der Aktien-App. Es zeigt gleich zwei Kurven. Apples Logo indes zeigt nur eine, und zwar diejenige der Apple-Aktie selbst.

iPhone-Schriftzug auf der Rückseite?

Dazu kommt für ein US-Medium aber noch eine weitere Ungereimtheit. Apple vermied es „zuletzt“ auf der Rückseite der Geräte den iPhone-Schriftzug einzusetzen. Das gilt allerdings nur für die ganz neuen iPhone-Modelle, das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max. Denn noch beim iPhone XR oder auch dem iPhone 8, das Apple noch verkauft, sieht man den Schriftzug auf der Rückseite. Wenn also das „9er“ oder „SE2“ in die Fußstapfen des „8ers“ treten soll, könnte es sehr wohl noch den Schriftzug verwenden.

SE2 im März?

Apples iPhone SE2 wird aller Voraussicht nach erst Ende März auf einem Special-Event der Öffentlichkeit präsentiert. Beobachtern und Analysten zufolge soll sich die Coronavirus-Epidemie nicht auf den Zeitplan auswirken. Sehr wohl aber auf die spätere Verfügbarkeit. Es ist min Engpässen zu rechnen.