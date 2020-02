Beta 2 ist da: iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 und watchOS 6.2

Nachdem gestern ein kleineres Bugfix-Release von watchOS 6.1.3 herauskam, gibt es heute Nachschub für Betatester. Denn Apple stellt den registrierten Entwicklern die Beta 2 von iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 und watchOS 6.2 zum Download bereit.

Herunterladen könnt Ihr die Beta als registrierter Entwickler in Apples Developer Center.

iOS 13.4 und iPadOS 13.4 Beta 2

Die erste Probierversion brachte Apple bereits Anfang Februar heraus. Vorletzte Woche gab es dann immerhin auch eine Public Beta; Die nun neue Version trägt die Buildnummer 17E5233g.

Bereits vor zwei Wochen wurde bekannt, dass im Zusammenspiel mit macOS nun die Möglichkeit besteht, Ordner per iCloud Drive Foldersharing mit anderen Nutzern zu teilen. Außerdem können Entwickler in Zukunft Apps universell anbieten. Ihr kauft eine App für den Mac und könnt Sie dann auch auf dem iPad (und iPhone) nutzen, oder umgekehrt. Bis dato war dies nur über ein Abo-Modell möglich.

Ebenfalls fanden Entwickler eine neue CarKey-API. Mit der ist es in Zukunft möglich das eigene Auto per Watch oder iPhone zu starten und auf- oder zuzuschließen.

macOS 10.15.4 Beta 2

Die Änderungen in macOS 10.15.4 gehen wohl Hand in Hand mit denen von iOS 13.4. Denn auch am Mac kann man iCloud-Ordner nun mit anderen Nutzern teilen und Apps kaufen, die dann auch am iPhone, iPad oder Apple TV nutzbar sind. Die neue Buildnummer der Beta 2 lautet 19E234g.

tvOS 13.4 Beta 2

Die neue tvOS 13.4 Beta 2 trägt die Buildnummer 17L5235e. Falls Ihr das Apple TV bereits für den Empfang von Beta-Updates konfiguriert habt, könnt Ihr die neue Version herunterladen und installieren.

Es gab Hinweise auf ein neues Apple-TV-Modell im Quellcode.

watchOS 6.2 Beta 2

Die neue Buildnummer von watchOS 6.2 Beta 2 lautet 17T5234f. In Anlehnung an das iOS-Update unterstützt auch die Watch die CarKey-API.

In der ersten Beta fand sich außerdem ein Hinweis auf die Web-Authentifizierung über die Watch. So wie Ihr momentan schon lokale Installationen oder Updates über einen Doppeldruck auf die Seitentaste der Watch autorisieren könnt, sollen sich in Zukunft Log-ins auf Webseiten realisieren lassen.