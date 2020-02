watchOS 6.2 Beta 3 veröffentlicht

Apple hat ebenfalls watchOS 6.2 als dritte Betaversion veröffentlicht. Die neue Version trägt die Buildnummer 17T5244c.

Vor einer Woche gab es die zweite Beta. Davor gab es im Januar watchOS 6.1.2.

Fürs Update muss die Watch mindestens zu 50 Prozent geladen sein und auch weiterhin mit dem Ladekabel verbunden sein. Das Update könnt Ihr über die Watch-App starten, falls Ihr das Beta-Profil schon vorher installiert haben solltet.

Das kann watchOS 6.2

Zusammen mit iOS 13.4 führt Apple CarKey ein. In Zukunft kann man so sein iPhone und die Apple Watch als Autoschlüssel verwenden. Den digitalen Schlüssel verwaltet man im Wallet und kann ihn aber sogar in der Nachrichten-App mit anderen Nutzern teilen.

Darüber hinaus führt Apple mit dem neuen watchOS 6.2 auch Schnittstellen für die Web-Authentifizierung mit der Watch ein. Wenn Apps oder Webseiten es unterstützen kann man in Zukunft einfach den Button an der Watch drücken, um sich einzuloggen anstatt sein Passwort einzugeben.

Die neue Version erlaubt Entwicklern außerdem In-App-Käufer im App Store der Watch zu realisieren.