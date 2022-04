26. April 2022

macOS 12.4 Beta 3 von Apple veröffentlicht

Nur eine Woche nach Beta 2 gibt es heute von Apple Nachschub für registrierte Entwickler:innen. Diesen stellt das Unternehmen nun Beta 3 von macOS 12.4 Monterey zur Installation zur Verfügung.

macOS 12 Monterey, Bild: Apple

Das Update trägt die Buildnummer 21F5063e. Wie in der Vorwoche können wir aber bislang kaum Hinweise auf Neuerungen verkünden. Auf die Release Notes geht lediglich die Information zurück, dass die Nutzung von „Universal Control“ in der Betaversion nicht kompatibel mit vorhandenen Betriebssystemversionen ist. Sollten Entwickler:innen also beispielsweise iPadOS 15.5 Beta auf dem iPad testen, aber am Mac noch macOS 12.3 verwenden, dann funktioniert das Feature nicht. Dies deutet zumindest latent auf Neuerungen an dem Feature hin.

Mehr Updates

Am Abend gibt es allerdings noch weitere Beta-Updates. So stellt Apple registrierten Entwickler:innen watchOS 8.6 Beta 3, tvOS 15.5 Beta 3 und iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Beta 3 zur Verfügung. Ebenso gibt es eine neue Beta-Firmware für das Apple Studio Display.