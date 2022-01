27. Januar 2022

iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 1 veröffentlicht

Apple macht einfach immer weiter. Am Abend stellt das Unternehmen registrierten Entwickler:innen die erste Beta von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 zum Download bereit. Beta 1 trägt die Buildnummer 19E5209h.

iOS 15.4

Gestern gab es erst die Veröffentlich von iOS 15.3 und iPadOS 15.3 für Endverbraucher:innen. Heute dann folgt die nächste Testversion.

Welche Änderungen gibt es?

Besonders viele Hinweise auf große Neuerungen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. In den Release Notes hat Apple aber einige Veränderungen preisgegeben. Unter anderem hat es eine neue PKPaymentRequest -Funktion im Umgang mit Apple Pay hinzugefügt, die es Entwicklern erlaubt, eine bevorzugte Bezahloption auszuwählen. Die vom Nutzer oder von der Nutzerin ausgewählte bevorzugte Option wird dadurch nicht beeinflusst. Sollten aber mehrere Optionen zur Verfügung stehen, kann der Entwickler so offenbar eine Vorauswahl treffen.

Ferner weist Apple Entwickler:innen auf eine Technologievorschau in iOS 15.4 Beta hin. Damit ist es möglich, Nutzer:innen, die einen gespeicherten Passkey besitzen, Zugang zu Webseiten zu gewähren.

Apple erweitert in dieser Beta auch den Support für Game-Controller. Über die Funktion GCDualSenseAdaptiveTrigger können Entwickler:innen diese Fähigkeit des PlayStation-5-Controllers abfragen.

Für HealthKit gibt es ebenfalls Neuerungen für Nutzer:innen in Europa. So sollen Aufzeichnungen über Impfungen nach europäischem Standard in das Wallet und die Health-App aufgenommen werden. Impfzertifikate der Länder Liechtenstein, Kapverden, Nordmazedonien, Palästina und aus der Schweiz werden derzeit noch nicht unterstützt.

SharePlay bekommt außerdem eine neue API für Gruppenaktivitäten spendiert, mit der Entwickler:innen Bedienelemente zum Starten von SharePlay-Sessions in der App hinzufügen können.

Face ID mit Maske nutzen

Schon jetzt konnte man für das Freischalten des Smartphones auf die Apple Watch zurückgreifen. Leider wurde so die Nutzung von Apple Pay eingeschränkt. Doch mit iOS 15.4 erlaubt Apple die Nutzung von Face ID inklusive Maske.

Weitere Aktualisierungen

Daneben stellte Apple auch macOS 12.3 Beta 1 zum Download bereit, sowie watchOS 8.5 Beta 1 und tvOS 15.4 Beta 1.

Ebenfalls schon gestern erschienen macOS 12.2, watchOS 8.4 und tvOS 15.3.