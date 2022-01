26. Januar 2022

iOS 15.3 und iPadOS 15.3 von Apple veröffentlicht

Ab sofort können Nutzer:innen das neue iOS 15.3 und iPadOS 15.3 herunterladen und auf dem eigenen iPhone, iPod touch oder iPad installieren. Apple behebt damit unter anderem ein Datenschutz-Problem im Browser Safari.

iOS 15.3

Vor knapp einer Woche veröffentlichte Apple noch den Release Candidate (RC). Nun gibt es das finale Update für alle Verbraucher:innen. Insgesamt war der Betatest relativ kurz.

Apple behebt hauptsächlich Fehler

Große Änderungen stellten Entwickler deshalb auch während der Probierphase nicht fest. Die Release Notes geben auch keine Auskunft über Anpassungen und der Hinweistext auf dem iPhone oder iPad lautet lediglich „enthält Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates“.

Die Formulierungen bei Fehlern mit der VPN-ähnlichen Funktion „iCloud Private Relay“ wurden angepasst.

Sicherheitsproblem in Safari behoben

Dies ist allerdings eher nebensächlich. Außerdem behob das Unternehmen ein Datenschutz-Problem bei Safari. Es gab einen Exploit, der eine Sicherheitslücke im Browser Safari ausnutzen konnte, um an „persönliche“ Daten im weitesten Sinne zu geraten.

Konkret blieben die Bezeichnungen von IndexedDB-Instanzen nicht, wie es eigentlich sein soll, vor den Blicken anderer geschützt. So hätten Anbieter, die auf die Javascript-API setzen, die Namen anderer Datenbank-Instanzen auslesen können. Die enthalten mitunter Hinweise auf Nutzernamen im Bezeichner. Die Entdecker sprachen von „SafariLeaks“.

Weitere Updates

Dazu stellt Apple am Abend Nutzer:innen auch tvOS 15.3, watchOS 8.4 und macOS 12.2 zum Download und zur Installation bereit. Gerade macOS nimmt sich für Mac-Nutzer:innen ebenfalls dem Sicherheitsproblem in Safari an.

Sollten uns Hinweise auf weitere Neuerungen bekannt werden, passen wir den Beitrag im Laufe des Abends oder in den kommenden Tagen noch entsprechend an.