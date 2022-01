20. Januar 2022

iOS 15.3 und iPadOS 15.3 RC von Apple

Apple stellt registrierten Entwickler:innen den Release Candidate von iOS 15.3 und iPadOS 15.3 zur Verfügung. Dieser trägt die Buildnummer 19D49.

iOS 15.3

Am 12. Januar gab es von Apple zuletzt Beta 2 von iOS 15.3 und iPadOS 15.3. Acht Tage später dürfen Entwickler:innen nun sogar schon den RC ausprobieren. Dieser ist häufig, aber nicht immer, identisch mit der finalen Version für Endverbraucher:innen. Diese erwarten wir dann Anfang kommender Woche.

Änderungen mit der Lupe suchen

Bis dato wurden im Verlauf des Betatests nur marginale Änderungen im Vergleich zu 15.2 festgestellt. Darüber hinaus verraten die Release Notes zu iOS 15.3 und iPadOS 15.3 leider nicht, welche Neuerungen uns erwarten.

Eine Änderung, die Testern auffiel, betrifft lediglich die Formulierungen im Kontext von „iCloud Private Relay“. Diese VPN-ähnliche Anonymisierungsfunktion funktioniert bei manchen Nutzer:innen nicht, und zwar in erster Linie in Mobilfunknetzen. Die ursprüngliche Formulierung bei einem Ausfall der Funktion sah die Schuld in erster Linie beim Mobilfunkanbieter. Die neue Formulierung tut das in der Hauptsache zwar auch, aber nicht mehr ganz so eindeutig.

Weiterhin haben manche Beobachter die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Apple Universal Control endlich einführen wird. Das Unternehmen verzögerte dieses Feature auf Anfang 2022. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass es mit dem kommenden Update Einzug in das Betriebssystem halten wird. Davon hätte man im Rahmen des Betatests zumindest gehört.

Weitere Updates

Am Abend stellte Apple aber daneben noch weitere Updates für die Testversionen seiner Betriebssysteme zur Verfügung. So gibt es daneben nun auch macOS 12.2 RC, watchOS 8.4 RC und auch den Release Candidate von tvOS 15.3. Auch bei den übrigen Systemen ist bislang keine entscheidende Neuerung bekannt geworden.