20. Januar 2022

tvOS 15.3 RC von Apple veröffentlicht

Apple stellt registrierten Entwickler:innen am Abend den Release Candidate (RC) von tvOS 15.3 zum Download bereit. Er trägt die Buildnummer 19K545.

tvOS 15.3

Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass Beta 2 von tvOS 15.3 herauskam. Nun folgt also die womöglich finale Testversion, ehe es dann vermutlich Anfang kommender Woche an alle Nutzer:innen des Apple TV 4K und Apple TV HD ausgegeben wird.

Noch immer wissen wir leider nicht, welche Neuerungen Apple in dem Update bereitstellen wird. Hinweise darauf in den Release Notes sucht man derzeit noch vergeblich.

Weitere Aktualisierungen

Auch von macOS 12.2 gibt es den RC, genauso wie von watchOS 8.4 und iOS 15.3 und iPadOS 15.3.